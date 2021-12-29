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Россельхозбанк выяснил, какая техника больше всего нужна фермерам

Россельхозбанк проанализировал спрос на сельскохозяйственную технику в 2021 году на крупнейшей аграрной экосистеме Своё Фермерство и выделил самые популярные товары для покупки в кредит. Выяснилось, что 60% спроса приходится на трактора, 30% – на пресс-подборщики, а ещё 10% – на комбайны и мини-трактора.

Среди тракторов абсолютным лидером стал «Беларус» моделей 80 и 82, произведенный на Минском тракторном заводе. Именно эту машину клиенты маркетплейса чаще всего оформляли в кредит в уходящем году: на долю «Беларусов» пришлось около 80% от общего количества заявок. Оставшиеся 20% пришлись на разные модели российского и китайского производства.

Пользователи интересуются и другой сельхозтехникой: навесным оборудованием, мини-погрузчиками, косилками, сеялками. В 2021 году на маркетплейсе Своё Фермерство появились модульные мини-заводы по переработке мясной и молочной продукции и выпечке хлеба, и они сразу оказались очень востребованы.

Специалисты РСХБ также отмечают традиционный рост спроса на сельхозтехнику в ноябре и декабре: количество заявок на технику в кредит в эти месяцы традиционно на 20-30% выше среднего, что связано с акцией по распродаже «Черная пятница». В этот период приобрести технику можно с дополнительной скидкой, снижение цены на отдельные модели техники и оборудования в 2021 году доходило до 18%.

Какие кредиты интересуют аграриев

Любую технику на маркетплейсе Своё Фермерство стоимостью от 100 тысяч рублей можно оформить в кредит от Россельхозбанка, а партнерские соглашения с поставщиками позволяют покупателям получить скидки на технику отдельных производителей до 5% при оформлении онлайн-заявки на кредит.

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Наиболее популярным видом кредита на покупку сельхозтехники по итогам 2021 года стал АПК-инвест. На его долю приходится 70% всех кредитных заявок на сельхозтехнику на платформе. Это льготный кредит на развитие агробизнеса, средства по которому могут быть направлены на покупку сельхозтехники, закупку племенного и не племенного молодняка или покупку земельного участка. Лимит по кредиту составляет до 30 млн рублей, а ставка варьируется от 1 до 5% и зависит от срока, условий и целей кредитования.

Вторым по популярности кредитом оказался кредит под залог приобретаемой техники или оборудования, на его долю пришлось 30% кредитных заявок на технику в 2021. Средства по этому виду кредита могут быть использованы как на покупку новой, так и б/у сельхозтехники и оборудования, а доля заемных средств может составить до 85% от стоимости объекта кредитования. Срок кредита варьируется: так, средства за новую сельхозтехнику нужно будет вернуть банку в течение семи лет, за бывшую в употреблении – в течение четырех лет, а за оборудование – в течение пяти лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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