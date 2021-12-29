Две новых газоочистных установки ввели в эксплуатацию на Братском алюминиевом заводе

За счет двухступенчатой системы очистки новое оборудование способно улавливать до 99,8% вредных примесей, сообщает ТРК Братск.

Снижение нагрузки на окружающую среду в городах присутствия – одна из основных задач компании РУСАЛ, которые она выполняет в рамках федеральной программы «Чистый воздух». Торжественный запуск объекта традиционно состоялся в присутствии представителей администрации Братска и депутатского корпуса.

Свидетелями и непосредственными участниками запуска новых газоочистных сооружений в этом году стали не только заводчане и депутаты. Впервые тайны производства крылатого металла и связанные с этим мероприятия по защите экологии БрАЗ открыл общественникам и доверил нажать ту самую красную кнопку.

Газоочистные установки №31 и 32 строили около года. Технологический процесс очистки газов в них – это собственная разработка инженеров компании РУСАЛ. По эффективности и надежности превосходит более дорогие импортные аналоги. Сегодня на БрАЗе 11 новых газоочистных сооружений, а к 2024 году их будет 15.

«Мы в процессе программы экологической модернизации немножко поменяли саму конструкцию газоочистки, мы ввели вторую степень очистки, где сернистые соединения мы улавливаем мокрым хвостом так называемым, поэтому наша эффективность наиболее высокая по сравнению с западными аналогами. Бюджет строительства газоочистных установок составил порядка 750 млн рублей», – Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗА.

Очистка газов и рождение крылатого металла – в целом составляют безотходное производство, рассказывает главный эколог предприятия. Во время первого – «сухого» этапа газоочистки – происходит улавливание твердых и газообразных фторидов, углеродной и глинозёмной пыли, смолистых веществ. Конечный продукт в виде фторированного глинозема, участвующий в очистке газа, поступает в производство алюминия – получается замкнутый цикл. Затем, на втором, «мокром» этапе газ взаимодействует с раствором абсорбентом, где очищается от диоксида серы. Далее очищенный газ попадает в каплеулавитель и выбрасывается в атмосферу через дымовую трубу. Ранее, до внедрения СГОУ, на БрАЗе использовался только «мокрый» способ.

«Сейчас очистку сухую мы устанавливаем, а мокрую, которая ранее существовала, она тоже остается. Можно сказать, что газ этот проходит через две газоочистные установки и мы достигаем высокой степени газоочистки», – Александр Гавриленко, директор по экологии и охране труда и промышленной безопасности ПАО РУСАЛ Братск.

Программа экологической модернизации началась на заводе более 10 лет назад по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски. А с 2019 БрАЗ является ответственным участником федеральной программы «Чистый воздух». Только в этом году на все мероприятия по улучшению экологии направлено более 2 млрд. рублей. К 2024 году с учетом всех этапов модернизации производства объем выбросов здесь планируют сократить на 20%.

«По сравнению 80-ыми годами это небо и земля. Кто жил в то время могут сказать, что воздух стал лучше, но не до той степени, чтобы был вообще отличный. Мы надеемся, что на рубеже 2030 года мы сможем сделать воздух в Братске идеально чистым», – Николай Юшков, заведующий отделом охраны окружающей среды администрации Братска.

Во время круглого стола с гостями мероприятия Евгений Зенкин ответил на все вопросы гостей и более подробно рассказал о том, что сделал в этом году завод, чтобы воздух в Братске стал еще чище: это и автоматическая подача глинозема в корпусах, установка электролизеров Экосодерберг, использование гибридного пека. Все это способствует снижению валового выброса веществ в атмосферу. Кроме того, Евгений Зенкин рассказал о ходе подготовки к кардинальной перестройки БрАЗа, которая начнется через год.

«Скажу честно, что перспективы работать в металлургии здесь очень огромные. Стипендиальная программа, в которой я принял участие. Она дает стимул, финансовую поддержку, дает возможность учиться. Планирую поступать в сибирский федеральный университет и работать на Братском алюминиевом заводе», – Николай Хлыбов, студент 4-го курса Братского индустриального металлургического техникума, специальность «металлург цветных металлов», стипендиат совместной программы En+ и РУСАЛ, гость мероприятия.

К 2030 году половина производства будет переведена на передовую технологию РА-550, что позволит радикально уменьшить воздействие на экологию. Объёмы производства при этом увеличивать не будут. Кстати, на днях на БрАЗе произошло еще одно знаменательное событие – завод произвел юбилейную, 45-милионоую тонну алюминия.