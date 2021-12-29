МТС Live запускает кастинг концертных промоутеров среди школьников и студентов страны

ПАО «МТС» объявляет о запуске новой конкурсно-образовательной программы по промоушену концертов и фестивалей в рамках флагманского благотворительного проекта «Поколение М», сообщили SIA.RU в МТС.

Школьникам и студентам со всей России предлагается бесплатно пройти обучающий онлайн-курс от экспертов МТС Live и Sony Music Entertainment Russia, а также побороться за возможность приехать на стажировку в Москву и поучаствовать в организации концерта популярного артиста.

Программа «Стань концертным промоутером» состоит из двух блоков - образовательного и конкурсного. Сначала девушки и юноши от 15 до 22 лет могут пройти серию онлайн мастер-классов, в которых эксперты индустрии развлечений из МТС Live и Sony Music Entertainment Russia делятся знаниями о профессии и личным практическим опытом организации мероприятий разного масштаба, включая подбор площадки и форматов, запуск успешной рекламной кампании, тонкостям работы со звездами, и другими лайфхаками.

Желающие ребята также могут принять участие в конкурсе. Для этого нужно записать видеовизитку с рассказом о том, почему возникло желание стать промоутером и как участник видит свою роль в организации ярких событий, а затем загрузить ролик на сайт «Поколения М». Победитель приедет в Москву, чтобы применить полученные знания на практике и помочь команде МТС Live организовать одно из масштабных мероприятий.