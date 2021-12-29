Новости

Зарплаты в Сибири растут быстрее, чем в Москве

Банк данных заработных плат, информационно-аналитический сервис крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, выяснил (исследование есть у SIA.RU) динамику реальных зарплат по итогам 2021 года и сравнил с показателями 2020 года.

Динамика совокупного дохода в регионах

Москва и область продолжают уступать лидерство по темпам прироста зарплат – тренд продолжается с 2020 года. По итогам 2021 года наилучшую динамику показали доходы работников из Уральского федерального округа (+12% г/г). В тройку лидеров попали Сибирский ФО (+8% г/г) и Санкт-Петербург с Ленинградской областью (+6%). Зарплаты работников из Северо-Кавказского ФО не только традиционно расположились в конце рэнкинга, но и стали единственными показавшими небольшое снижение (-1%) по итогам года. Зарплаты в Московском регионе остаются самыми высокими в стране и по итогам 2021 года вышли на прямую траекторию к планке в 100 тысяч рублей.

Динамика совокупного дохода, федеральные округи, уровни «Ведущий специалист» + «Специалист»

Регион/Округ

2020

2021

Динамика, г/г

Уральский федеральный округ

56 069

62 846

12%

Сибирский федеральный округ

48 702

52 387

8%

Санкт-Петербург и Ленинградская область

72 059

76 156

6%

Москва и Московская область

89 395

93 664

5%

Южный федеральный округ

45 752

47 831

5%

Приволжский федеральный округ

43 509

45 360

4%

Дальневосточный федеральный округ

58 635

59 649

2%

Северо-Западный федеральный округ

50 893

52 031

2%

Центральный федеральный округ

50 609

51 431

2%

Северо-Кавказский федеральный округ

42 639

42 189

-1%

Динамика совокупного дохода в отраслях

Структура самых высокооплачиваемых отраслей за год почти не изменилась: в лидерах по-прежнему ИТ (120 157 руб.) и строительство (115 216 руб.). Они же показали и самые высокие темпы прироста – от 10% до 14%. «Выше рынка» – на 8% – также выросли зарплаты в финансовом секторе, в производстве товаров народного потребления (не пищевых), а также в автомобильном бизнесе. Отрасль HoReCa все еще испытывает на себе давление пандемии – зарплаты в ней за год почти не изменились и остаются на уровне 52 тысяч рублей.

Зарплатный рейтинг отраслей по размеру зарплаты сотрудников (уровни «Ведущий специалист» + «Специалист»), вся Россия

Отрасль

2020

2021

Динамика, г/г

Информационные технологии, системная интеграция, интернет

105 773

120 157

14%

Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование

104 613

115 216

10%

Товары народного потребления (не пищевые)

89 782

96 977

8%

Финансовый сектор

82 147

88 322

8%

Автомобильный бизнес

70 834

76 767

8%

Продукты питания

92 869

99 043

7%

Розничная торговля

77 547

82 052

6%

Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие

108 553

113 651

5%

Металлургия, металлообработка

78 747

82 922

5%

Телекоммуникации, связь

77 937

81 488

5%

СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование

80 450

84 028

4%

Перевозки, логистика, склад, ВЭД

95 485

98 530

3%

Услуги для бизнеса

84 503

85 407

1%

Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг

52 286

52 681

1%

«Положительная динамика доходов работников в России находится в тренде 2020 года, но при этом сохраняется отставание роста зарплат на рынке труда от темпов инфляции. Только в 2019 году в российских компаниях темпы роста зарплат соответствовали показателям инфляции (5%), но начиная с 2020 года они находятся ниже прогнозных и фактических инфляционных показателей. В 2021 года ситуация сохраняется – рост совокупного дохода российских работников составил от 5,1% до 6,9% в зависимости от должностного уровня работника (среднее значение – 6%), что на 1,4-1,9 процентных пункта ниже прогноза ЦБ РФ и Минэкономразвития по инфляции по итогам 2021 года. Дефицит кадров пока не спровоцировал массовую «зарплатную гонку» среди работодателей, поскольку прирост зарплат текущим сотрудникам и зарплатных предложений в вакансиях едва покрывает темпы инфляции. При этом эта гонка заметна в сфере ИТ, логистики, производства, где темпы роста зарплаты выше показателей инфляции», – отмечает Наталья Данина, директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru и руководитель проекта Банк данных заработных плат.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании