Зарплаты в Сибири растут быстрее, чем в Москве

Банк данных заработных плат, информационно-аналитический сервис крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, выяснил (исследование есть у SIA.RU) динамику реальных зарплат по итогам 2021 года и сравнил с показателями 2020 года.

Динамика совокупного дохода в регионах

Москва и область продолжают уступать лидерство по темпам прироста зарплат – тренд продолжается с 2020 года. По итогам 2021 года наилучшую динамику показали доходы работников из Уральского федерального округа (+12% г/г). В тройку лидеров попали Сибирский ФО (+8% г/г) и Санкт-Петербург с Ленинградской областью (+6%). Зарплаты работников из Северо-Кавказского ФО не только традиционно расположились в конце рэнкинга, но и стали единственными показавшими небольшое снижение (-1%) по итогам года. Зарплаты в Московском регионе остаются самыми высокими в стране и по итогам 2021 года вышли на прямую траекторию к планке в 100 тысяч рублей.

Динамика совокупного дохода, федеральные округи, уровни «Ведущий специалист» + «Специалист»

Регион/Округ 2020 2021 Динамика, г/г Уральский федеральный округ 56 069 62 846 12% Сибирский федеральный округ 48 702 52 387 8% Санкт-Петербург и Ленинградская область 72 059 76 156 6% Москва и Московская область 89 395 93 664 5% Южный федеральный округ 45 752 47 831 5% Приволжский федеральный округ 43 509 45 360 4% Дальневосточный федеральный округ 58 635 59 649 2% Северо-Западный федеральный округ 50 893 52 031 2% Центральный федеральный округ 50 609 51 431 2% Северо-Кавказский федеральный округ 42 639 42 189 -1%

Динамика совокупного дохода в отраслях

Структура самых высокооплачиваемых отраслей за год почти не изменилась: в лидерах по-прежнему ИТ (120 157 руб.) и строительство (115 216 руб.). Они же показали и самые высокие темпы прироста – от 10% до 14%. «Выше рынка» – на 8% – также выросли зарплаты в финансовом секторе, в производстве товаров народного потребления (не пищевых), а также в автомобильном бизнесе. Отрасль HoReCa все еще испытывает на себе давление пандемии – зарплаты в ней за год почти не изменились и остаются на уровне 52 тысяч рублей.

Зарплатный рейтинг отраслей по размеру зарплаты сотрудников (уровни «Ведущий специалист» + «Специалист»), вся Россия

Отрасль 2020 2021 Динамика, г/г Информационные технологии, системная интеграция, интернет 105 773 120 157 14% Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование 104 613 115 216 10% Товары народного потребления (не пищевые) 89 782 96 977 8% Финансовый сектор 82 147 88 322 8% Автомобильный бизнес 70 834 76 767 8% Продукты питания 92 869 99 043 7% Розничная торговля 77 547 82 052 6% Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие 108 553 113 651 5% Металлургия, металлообработка 78 747 82 922 5% Телекоммуникации, связь 77 937 81 488 5% СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование 80 450 84 028 4% Перевозки, логистика, склад, ВЭД 95 485 98 530 3% Услуги для бизнеса 84 503 85 407 1% Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг 52 286 52 681 1%

«Положительная динамика доходов работников в России находится в тренде 2020 года, но при этом сохраняется отставание роста зарплат на рынке труда от темпов инфляции. Только в 2019 году в российских компаниях темпы роста зарплат соответствовали показателям инфляции (5%), но начиная с 2020 года они находятся ниже прогнозных и фактических инфляционных показателей. В 2021 года ситуация сохраняется – рост совокупного дохода российских работников составил от 5,1% до 6,9% в зависимости от должностного уровня работника (среднее значение – 6%), что на 1,4-1,9 процентных пункта ниже прогноза ЦБ РФ и Минэкономразвития по инфляции по итогам 2021 года. Дефицит кадров пока не спровоцировал массовую «зарплатную гонку» среди работодателей, поскольку прирост зарплат текущим сотрудникам и зарплатных предложений в вакансиях едва покрывает темпы инфляции. При этом эта гонка заметна в сфере ИТ, логистики, производства, где темпы роста зарплаты выше показателей инфляции», – отмечает Наталья Данина, директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru и руководитель проекта Банк данных заработных плат.