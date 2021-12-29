Зарплаты в Сибири растут быстрее, чем в Москве

Банк данных заработных плат, информационно-аналитический сервис крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, выяснил (исследование есть у SIA.RU) динамику реальных зарплат по итогам 2021 года и сравнил с показателями 2020 года.
Динамика совокупного дохода в регионах
Москва и область продолжают уступать лидерство по темпам прироста зарплат – тренд продолжается с 2020 года. По итогам 2021 года наилучшую динамику показали доходы работников из Уральского федерального округа (+12% г/г). В тройку лидеров попали Сибирский ФО (+8% г/г) и Санкт-Петербург с Ленинградской областью (+6%). Зарплаты работников из Северо-Кавказского ФО не только традиционно расположились в конце рэнкинга, но и стали единственными показавшими небольшое снижение (-1%) по итогам года. Зарплаты в Московском регионе остаются самыми высокими в стране и по итогам 2021 года вышли на прямую траекторию к планке в 100 тысяч рублей.
Динамика совокупного дохода, федеральные округи, уровни «Ведущий специалист» + «Специалист»
|
Регион/Округ
|
2020
|
2021
|
Динамика, г/г
|
Уральский федеральный округ
|
56 069
|
62 846
|
12%
|
Сибирский федеральный округ
|
48 702
|
52 387
|
8%
|
Санкт-Петербург и Ленинградская область
|
72 059
|
76 156
|
6%
|
Москва и Московская область
|
89 395
|
93 664
|
5%
|
Южный федеральный округ
|
45 752
|
47 831
|
5%
|
Приволжский федеральный округ
|
43 509
|
45 360
|
4%
|
Дальневосточный федеральный округ
|
58 635
|
59 649
|
2%
|
Северо-Западный федеральный округ
|
50 893
|
52 031
|
2%
|
Центральный федеральный округ
|
50 609
|
51 431
|
2%
|
Северо-Кавказский федеральный округ
|
42 639
|
42 189
|
-1%
Динамика совокупного дохода в отраслях
Структура самых высокооплачиваемых отраслей за год почти не изменилась: в лидерах по-прежнему ИТ (120 157 руб.) и строительство (115 216 руб.). Они же показали и самые высокие темпы прироста – от 10% до 14%. «Выше рынка» – на 8% – также выросли зарплаты в финансовом секторе, в производстве товаров народного потребления (не пищевых), а также в автомобильном бизнесе. Отрасль HoReCa все еще испытывает на себе давление пандемии – зарплаты в ней за год почти не изменились и остаются на уровне 52 тысяч рублей.
Зарплатный рейтинг отраслей по размеру зарплаты сотрудников (уровни «Ведущий специалист» + «Специалист»), вся Россия
|
Отрасль
|
2020
|
2021
|
Динамика, г/г
|
Информационные технологии, системная интеграция, интернет
|
105 773
|
120 157
|
14%
|
Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование
|
104 613
|
115 216
|
10%
|
Товары народного потребления (не пищевые)
|
89 782
|
96 977
|
8%
|
Финансовый сектор
|
82 147
|
88 322
|
8%
|
Автомобильный бизнес
|
70 834
|
76 767
|
8%
|
Продукты питания
|
92 869
|
99 043
|
7%
|
Розничная торговля
|
77 547
|
82 052
|
6%
|
Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие
|
108 553
|
113 651
|
5%
|
Металлургия, металлообработка
|
78 747
|
82 922
|
5%
|
Телекоммуникации, связь
|
77 937
|
81 488
|
5%
|
СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование
|
80 450
|
84 028
|
4%
|
Перевозки, логистика, склад, ВЭД
|
95 485
|
98 530
|
3%
|
Услуги для бизнеса
|
84 503
|
85 407
|
1%
|
Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг
|
52 286
|
52 681
|
1%
«Положительная динамика доходов работников в России находится в тренде 2020 года, но при этом сохраняется отставание роста зарплат на рынке труда от темпов инфляции. Только в 2019 году в российских компаниях темпы роста зарплат соответствовали показателям инфляции (5%), но начиная с 2020 года они находятся ниже прогнозных и фактических инфляционных показателей. В 2021 года ситуация сохраняется – рост совокупного дохода российских работников составил от 5,1% до 6,9% в зависимости от должностного уровня работника (среднее значение – 6%), что на 1,4-1,9 процентных пункта ниже прогноза ЦБ РФ и Минэкономразвития по инфляции по итогам 2021 года. Дефицит кадров пока не спровоцировал массовую «зарплатную гонку» среди работодателей, поскольку прирост зарплат текущим сотрудникам и зарплатных предложений в вакансиях едва покрывает темпы инфляции. При этом эта гонка заметна в сфере ИТ, логистики, производства, где темпы роста зарплаты выше показателей инфляции», – отмечает Наталья Данина, директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru и руководитель проекта Банк данных заработных плат.