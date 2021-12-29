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График вывоза мусора сменится в новогодние праздники

В соответствии с нормами СанПиН в холодное время отходы могут вывозить один раз в три дня, рассказали SIA.RU в РТ-НЕО Иркутск.

Чтобы избежать переполнения контейнерных площадок в период новогодних каникул региональный оператор планирует осуществлять вывоз ТКО ежедневно, а также удвоить график вывоза ТКО в период с 31 декабря по 1 января на проблемных контейнерных площадках.

Однако в некоторых случаях возможны корректировки графика вывоза.

При температуре ниже -30 возникает угроза работоспособности техники, а также создается опасность переохлаждения водителей и грузчиков, которые большую часть рабочего времени находятся на улице.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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