График вывоза мусора сменится в новогодние праздники

В соответствии с нормами СанПиН в холодное время отходы могут вывозить один раз в три дня, рассказали SIA.RU в РТ-НЕО Иркутск.
Чтобы избежать переполнения контейнерных площадок в период новогодних каникул региональный оператор планирует осуществлять вывоз ТКО ежедневно, а также удвоить график вывоза ТКО в период с 31 декабря по 1 января на проблемных контейнерных площадках.
Однако в некоторых случаях возможны корректировки графика вывоза.
При температуре ниже -30 возникает угроза работоспособности техники, а также создается опасность переохлаждения водителей и грузчиков, которые большую часть рабочего времени находятся на улице.
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29 декабря 2021
29 декабря 2021