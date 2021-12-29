Особый противопожарный режим установлен в Иркутской области в период новогодних и рождественских праздников

Он будет действовать до 08:00 10 января 2022 года, рассказали SIA.RU в администрации области.

Он подразумевает усиление охраны объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения, общественного порядка и усиление федерального государственного пожарного надзора за соблюдением требований пожарной безопасности. Среди дополнительных требований, вводимых на период действия ОПР, – запрет использовать пиротехнические изделия вне специально отведенных для этого мест. По данным на 28 декабря, для запуска петард и салютов в Иркутской области местные администрации подготовили 60 специальных площадок.

Ранее МЧС опубликовало список площадок области, где можно запускать салют. С 27 декабря в регионе действует противопожарный режим.