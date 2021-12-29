Назван ТОП-5 событий РУСАЛа в Братске в 2021 году

Компания РУСАЛ в 2021 году продолжила реализацию важных проектов в Братске, рассказали SIA.RU в компании.

В пятерку самых значимых для завода и города вошли презентация кардинальной перестройки БрАЗа, участие завода в федеральной экологической программе «Чистый воздух», грядущее строительство квартала для сотрудников завода, повышение заработной платы металлургам, развитие территории Братска в плане удобства и комфорта для проживания.

На БрАЗе продолжается экологическая модернизация

В рамках программы «Чистый воздух», участником которой БрАЗ является с 2019 года, продолжается экологическая модернизация – строительство новых двухступенчатых газоочистных установок, монтаж системы автоматической подачи глинозёма и установка новых экологичных электролизеров.

На БрАЗе запустили 2 новые двухступенчатые газоочистные установки. Сухие ГОУ – собственная разработка инженеров Компании РУСАЛ, которые не уступают более дорогим импортным аналогам по эффективности и надёжности. На данный момент на БрАЗе работает одиннадцать таких газоочисток. К 2024 году их будет 15.

Кроме этого, в корпусах №5-6 смонтирована система АПС ЦРГ – автоматическая подача сырья в электролизёры. Также в рамках внедрения технологии «ЭкоСодерберг» в 2021 году установлены 198 электролизёров с более усовершенствованной системой газоудаления. На третьей площадке завода продолжается модернизация существующих газоочистных установок.

В результате реализации всех мероприятий программы «Чистый воздух» валовые выбросы БрАЗа к 2024 году снизятся на 20%. На эти цели за 2019-2024 гг. Компания РУСАЛ направит 10 млрд рублей.

Кардинальная перестройка

Компания РУСАЛ приняла решение о глобальной перестройке ряда предприятий, в том числе БрАЗа. В Братске изменения коснутся порядка 50% существующих мощностей - восемь действующих корпусов завода демонтируют. На их месте возведут новые, оборудованные электролизёрами РА-550. В мировой алюминиевой отрасли это самые мощные электролизеры, работающие по передовой и экологичной технологии обожженного анода. В результате, например, выбросов бенз(а)пирена не будет вообще, а объем выбросов фтористых соединений сократится в 10 раз. Расход электроэнергии снизится на 18%.

Остальные корпуса будут полностью переведены на технологию «ЭкоСодерберг», что также позволит кардинально снизить выбросы по фтору, пыли, парниковым газам. А также за счет разработки и применения альтернативного пека и новых технических решений выбросы бенз(а)пирена сократятся на 80%.

В настоящее время идут проектные работы, в 2022 году документация пройдет государственную экспертизу, строительство планируется начать во второй половине 2022 года, завершить в 2030 году.

Корпоративная программа по улучшению жилищных условий для сотрудников

В 2021 году руководство Компании РУСАЛ приняло решение о строительстве в 7 городах новых микрорайонов для металлургов, в том числе в Братске.

Отличительными особенностями кварталов будут являться: дворы без машин, подземный паркинг, современные детские площадки, дополнительные удобства в домах – колясочные, кладовки, благоустройство и озеленение.

В Братске планируется возвести около 600 квартир. Себестоимость «квадрата» будет определена после завершения этапа проектирования. В каждом городе в процедуре выбора места под стройку квартала принимали участие молодежные рабочие советы. В Братске сотрудники попросили установить во дворе импровизированную сцену со зрительным залом для проведения мероприятий.

Повышение зарплаты металлургам

В 2021 году РУСАЛ дважды увеличивал заработную плату своим сотрудникам. В феврале расчетки с новыми цифрами получили производственники, сотрудникам офиса оклады пересчитали в мае. В среднем, зарплаты увеличились на 20% для рабочих и на 10% для служащих.

Второе повышение, с 1 сентября, составило 8% для всех категорий сотрудников.

Повышение качества жизни сотрудников – приоритетное направление политики Компании РУСАЛ. Последовательное повышение заработных плат – одна из важных ее составляющих, чтобы уровень оплаты труда на предприятиях был привлекательным и конкурентным. Сейчас зарплаты заводчан почти вдвое выше средней по региону.

Развитие территории

Жители городов, которые нельзя отнести к мегаполисам, нуждаются в доступной и качественной медицине, достойном образовании, в комфортных общественных пространствах. Компания задает тренды по развитию этих территорий.

В 2021 году было многое сделано в этом направлении. Так, Компания РУСАЛ профинансировала благоустройство общественных территорий - Парка металлургов и яхт-клуба на Курчатовском заливе, оказала помощь ряду социальных учреждений – школам и детским садам. Кроме этого, выполнен первый этап работ по обустройству вертолетной площадки при Центральной районной больнице. По завершению проекта площадка сможет принимать воздушный транспорт санитарной авиации с больными или пострадавшими в круглосуточном режиме. Продолжается развитие «Медицинского центра помощи и спасения», в этом году было выполнено благоустройство и озеленение прилегающей территории.