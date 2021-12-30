Виктор Жердев: в период пандемии доля электронной регистрации недвижимости выросла до 40%

Ежедневно в Иркутской области оформляется около 2 тысяч прав и ограничений прав на недвижимость. В последние несколько лет Росреестр делает ставку на развитие электронных сервисов. О цифровой трансформации и дистанционных сделках с недвижимостью SIA.RU рассказал руководитель Управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев.

Уже почти два года все сферы нашей жизни находятся под влиянием коронавируса. В эпоху эпидемии многие ведомства стремятся перевести свои сервисы в электронное пространство. Какую работу в этом направлении ведет Росреестр? Повлияла ли пандемия на популярность электронных услуг ведомства?

– Все ключевые услуги Росреестра доступны на сайте ведомства с 2015 года. Через личный кабинет можно подать электронные документы на регистрацию прав, кадастровый учёт, запросить сведения о недвижимости.

Все это время цифровые платформы Росреестра набирают популярность. Если 6 лет назад доля электронных услуг составляла около 1%, в 2018 году – около 6%, то сейчас почти каждое второе заявление о регистрации прав поступает к нам онлайн. Безусловно, свою роль в этом сыграла и пандемия. В период прошлогоднего локдауна электронные сервисы Росреестра были практически единственной возможностью получить услуги в сфере оформления недвижимости. Как результат – в апреле прошлого года востребованность электронной регистрации недвижимости в Иркутской области выросла с 25 до 40%.

Росреестр также ведет работу по добавлению новых площадок для получения услуг ведомства в электронном виде. В этом году на портал «Госуслуг» выведены наиболее востребованные виды выписок из ЕГРН. Это расширило возможности заявителей, повысило доступность и качество услуги.

Далеко не все готовы совершать сделки с недвижимостью через интернет. Насколько такие операции с имуществом являются безопасными?

– Электронная процедура по уровню безопасности ничем не уступает традиционному способу обращения в ведомства, при этом имеет гораздо больше плюсов. Все данные передаются по защищенным каналам связи. Исключается человеческий фактор. Если форма заявления заполнена неверно, система укажет на ошибку, которую нужно исправить. Электронное заявление заверяется так же, как и бумажное. Для этого используется электронная подпись. Преимущество дистанционного обращения за услугами Росреестра – экономия времени, не нужно посещать МФЦ, подстраиваться под график работы офиса. Кроме того, стоимость электронных услуг значительно ниже. Так, размер госпошлина за электронную регистрацию прав для граждан уменьшится практически на треть.

Однако в целях безопасности для электронных сделок с недвижимостью предусмотрены кое-какие ограничения. Собственник, который хочет продать свою недвижимость онлайн, должен лично через МФЦ подать письменное согласие на проведение электронных сделок. Такое согласие подается единожды в отношении одного или всех имеющихся в собственности объектов. Без него Росреестр не будет рассматривать электронные документы. Исключение составляют заявления, которые подаются через кредитные организации или нотариусов, а также документы, заверенные электронной подписью удостоверяющего центра Федеральной кадастровой палаты.

Когда к нам поступают электронные документы на отчуждение имущества, мы об этом уведомляем собственников. Это является дополнительной мерой защиты владельцев недвижимости от мошеннических схем. Такие уведомления направляются по электронной почте, поэтому мы призываем жителей региона вносить в Единый государственный реестр недвижимости сведения о своих электронных адресах. Сделать это можно через любой офис МФЦ.

В 2016 году Иркутская область стала одним из первых регионов, запустивших электронную регистрацию ипотеки. Как обстоят дела с данным проектом сейчас?

– Проект живет и активно развивается. Пять лет назад мы запускали электронную ипотеку только с одним банком. Сейчас в программе участвуют практически все крупные кредитные организации области. Мы постоянно учим их представителей работе с электронными сервисами Росреестра, выстраиваем эффективное взаимодействие.

Если раньше клиенту банка после одобрения ипотеки приходилось посещать МФЦ, то теперь подать заявление на ее регистрацию можно непосредственно в офисе кредитной организации. Менеджер банка сформирует пакет документов и направит его в электронном виде в Росреестр. Срок регистрации ипотеки составит один день. При обращении в МФЦ процедура может длится неделю.

Какие еще проекты реализуются в Иркутской области?

– В 2019 году мы первыми в стране сократили срок электронных услуг Росреестра до одного дня. Через МФЦ процедуры кадастрового учета и регистрации прав могут занимать до 12 дней. Такое сокращение сроков позволило вывести качество электронных услуг на принципиально иной уровень.

Важным для нас направлением также является перевод в электронный вид услуги по регистрации договоров долевого участия. Мы наладили взаимодействие с различными строительными компаниями региона, проводим обучение их сотрудников и методическое сопровождение электронной регистрации ДДУ. Значимым здесь является и то, что в прошлом году застройщики на законодательном уровне получили право обращаться за регистрацией прав на готовый объект от имени дольщиков. Раньше в процессе регистрации прав на недвижимость в новостройках были задействованы застройщики, дольщики, многофункциональные центры и Росреестр. Теперь участие дольщика в этом процессе практически сведено к минимуму. После внесения соответствующих сведений в государственный реестр владелец объекта получит и выписку из ЕГРН как доказательство зарегистрированного права собственности.

Кроме того, Росреестр ведет работу по вовлечению свободных участков в жилищное строительство. В этом году на Публичной кадастровой карте в тестовом режиме запущен сервис «Земля для стройки». Ресурс содержит информацию о землях, подходящих для индивидуального и многоквартирного жилищного строительства. В Иркутской области это 83 земельных участка. На сайте можно не просто выбрать участок, но и отправить заявку на предоставление земли. Таким образом, новый сервис должен сделать процесс вовлечения свободных земельных ресурсов в оборот проще и доступнее как для застройщиков, так и для граждан.

Чем еще сайт Росреестра может быть полезен жителям Иркутской области?

– На сайте можно получить справочную информацию по любому объекту недвижимости. Например, узнать о наложенных на объект ограничениях и запретах или о вхождении земельного участка в границы зоны с особыми условиями использования. Мы призываем граждан использовать бесплатные сервисы перед обращением в Росреестр. Практически половина отрицательных решений по заявлениям о регистрации прав принимается из-за недостаточной информированности заявителей о статусе объектов недвижимости. Например, граждане обращаются за оформлением недвижимости, на которую наложен арест. Очень часто поступают заявления на погашение записей об ипотеке, которая уже погашена банком. Таких ситуаций можно избежать, если предварительно получить информацию об объекте недвижимости на сайте Росреестра. Для этого можно использовать сервисы «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» и Публичная кадастровая карта.