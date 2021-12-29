Треть россиян любят новогодние выходные за праздничную атмосферу

Работа.ру и СберНПФ провели совместное исследование (есть у SIA.RU) и выяснили, довольны ли россияне длительностью новогодних каникул, что они больше всего ценят в праздниках, от чего устают и что собираются поменять в своей жизни.

Около половины опрошенных россиян (45%) довольны длительностью новогодних каникул. Еще 29% отметили, что будут работать в эти праздники. Каждый пятый респондент (20%) считает, что новогодние выходные нужно сделать короче, и только 6% думают, что каникулы должны быть еще длиннее.

Треть россиян (33%) любит новогодние праздники за праздничную атмосферу. 32% респондентов ценят эти дни за возможность навестить родственников и друзей. Для 28% опрошенных это повод провести больше времени с детьми, а для 27% участников опроса – отдохнуть от работы и общения с коллегами.

13% россиян любят новогодние праздники за возможность заниматься зимними видами спорта, еще 12% – за появление времени для обучения новому. Каждый десятый респондент (10%) отмечает появление удобного времени для полноценного путешествия, а 8% опрошенных ценят, что на эти дни приходится много разных праздников.

Среди минусов новогодних каникул чаще всего россияне отмечают возросшие цены – такой вариант выбрали 60% россиян. 31% опрошенных не всегда устраивают очереди. 28% респондентов отмечают отсутствие занятий в течение стольких свободных дней, а 17% – рост числа активностей и количество людей на улицах и в парках. Еще 4% респондентов не рады увеличению числа туристов в городе.

27% россиян готовы потратить за время новогодних праздников 30 000-40 000 рублей, 25% – 20 000-30 000 рублей, а 23% – 40 000-50 000 рублей. Каждый восьмой респондент (12%) планирует израсходовать 10 000-20 000 рублей за каникулы, а каждый десятый (10%) – более 50 000 рублей. До 10 000 рублей готовы потратить 3% опрошенных.

Каждый шестой россиянин (17%) специально начинает откладывать средства на Новый год за несколько месяцев. 38% респондентов не копят на новогодние праздники, но тратят столько, что еле доживают до январской зарплаты. 24% хватает средств и без накоплений. Еще 21% опрошенных отметили, что специально не откладывают и берут деньги из общих сбережений.

Многие россияне планируют на праздники различные полезные начинания. 36% собираются позаботиться о своем здоровье, а 35% хотят в новом году заняться самообразованием. Для 19% время новогодних праздников – повод приступить к занятиям спортом, а для 10% – перейти на правильное питание.

«Согласно опросу, более половины россиян (52%) с нового года собираются начать копить деньги на будущее. Это планы, которые респонденты озвучивают чаще всего. Помочь в формировании финансового резерва могут инструменты для долгосрочных накоплений, например, индивидуальный пенсионный план (ИПП). Откладывая на него 2-5% от зарплаты, наши клиенты могут после выхода на пенсию сохранить порядка 80% своего обычного дохода. ИПП не требует специальных знаний, а сбережения на нем защищены законом», – Александр Зарецкий, генеральный директор СберНПФ.

«Россияне всё больше стали посвящать новогодние праздники отдыху, встречам с близкими и зимним активностям. В 2021 году работать на праздниках собирается рекордно низкое за последние три года количество человек. В этом году выходные начнутся раньше, ведь впервые официально нерабочим днём объявлено 31 декабря. Для большинства россиян это возможность набраться сил перед новым трудовым годом, ведь к концу 2021 года большинство (63%) признавались, что устали, а декабрь оценили, как самый сложный месяц в году», – Владимир Корицкий, коммерческий директор сервиса Работа.ру.