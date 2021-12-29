Tele2 подводит итоги технического развития сети за 2021 год в Иркутской области

Оператор мобильной связи в текущем году модернизировал сетевую инфраструктуру в 250 населенных пунктах Приангарья. Еще почти в 50 селах и деревнях области впервые появился доступ к мобильному интернету компании, рассказали SIA.RU в компании.

Связь четвертого поколения Tele2 стала доступна жителям Буровщины, Шелехово Боханского района, Александровского Тайшетского района, Ука, Горного, Юголока, Захала, Харазаргая, Новой Уды, Олоя, Батамы, Бирюльки и других населенных пунктов. Кроме того, 4G-интернет оператора появился на территории Тайшетской Анодной фабрики и в 63 садоводческих товариществах.

Для сохранения качества предоставляемых услуг оператор модернизировал действующую инфраструктуру в 250 населенных пунктах Иркутской области. Дополнительно улучшено покрытие на территории аэропорта в Усть-Куте, на участках автодорог «Вилюй» и «Сибирь», а также в популярных туристических зонах.

Виталий Зинатулин, технический директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«Мы отмечаем непрерывный рост интернет-трафика в нашей сети, объем которого по отношению к прошлому году увеличился на 40%. Tele2 выполнила большой объем технических работ на всей территории Иркутской области. Улучшения коснулись крупных городов, районных центров и небольших населенных пунктов. Уверен, в новогоднюю ночь наши клиенты смогут без помех связаться с родными и близким для поздравлений».