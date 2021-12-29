«Открытие»: в 2022 году доходность банковских вкладов будет покрывать инфляцию

По оценкам «Открытие Research», по итогам года инфляция ускорится до 8,3-8,4% с 4,9% на конец 2020 г. Основной вклад – немногим менее половины – придется на ускорение роста цен на базовые продовольственные товары (с исключением плодоовощной и алкогольной продукции). Согласно нашим расчетам, рост цен на основное продовольствие по итогам 2021 г. составит 11% по сравнению с 5,7% в конце 2020 г. Главным образом – за счет ускорения с 3,4% до 15% роста цен на мясо и мясопродукты под влиянием быстрого удорожания кормов и неблагоприятной эпизоотической ситуации, отмечает Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие:

– Второй по значимости фактор – ускорение цен на непродовольственные товары. Однако если рост цен на товары текущего потребления остался на уровне около 4,5%, то рост на товары длительного потребления ускорился с 6% до 11%, главным образом за счет 25% роста цен на стройматериалы и 14% на автомобили. Существенным образом ускорилась инфляция в сфере услуг (с 2,7% до 5,5%), а также выросли цены на бензин (до 8%) и табак (свыше 16%).

Рост мировых цен на продовольствие продолжается – как в долларовом, так и рублевом выражении, поэтому нас ждет ускорение годовых темпов инфляции. По нашим оценкам, инфляция может достичь уровня около 9% г/г в первом квартале 2022 г., после чего вероятно ее замедление.

По итогам 2022 года мы ожидаем замедления инфляции до уровня 4,5-5% при условии снижения мировых цен на продукцию сельского хозяйства – вследствие улучшения урожая и ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ, умеренного (на 3-5%) укрепления рубля к концу 2022г., а также постепенного восстановления баланса на рынках, где в настоящее время наблюдается дефицит продукции. В этом случае продовольственная инфляция может опуститься ниже 6%, рост цен на непродовольственные товары – до уровня ниже 4% за счет падения цен на стройматериалы и существенного торможения роста цен на автомобили.

Снижению инфляции могут способствовать и цены на плодоовощную продукцию: за два года она подорожала более чем на 30%, и торможение роста цен весьма вероятно. Впрочем, последний фактор традиционно волатилен. При этом риски изменения данного прогноза в сторону повышения высоки – более точно предсказать ситуацию можно будет по итогам марта, когда мировые цены на продовольствие либо начинают заметную коррекцию, либо остаются на высоких уровнях еще на один сельскохозяйственный сезон.

По оценкам «Открытие Research», текущая доходность банковских депозитов – обычных или индексируемых по инфляции ОФЗ – в 2022 г. покроет инфляцию, поэтому они могут быть рекомендованы к использованию в качестве инструмента сбережений. Также, возможно, имеет смысл присмотреться к российскому фондовому рынку, который с октября существенным образом просел под влиянием растущих геополитических рисков и коррекции цен на металлы.