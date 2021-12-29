МЧС показало, как закрытый «СильверМолл» в Иркутске нарушал правила пожбезопасности

ГУ МЧС России по Приангарью опубликовало видео, в котором показаны нарушения правил пожарной безопасности ТРЦ «СильверМолл», который ранее был закрыт министерством.

«Хотим показать несколько фотографий с нарушениями из торгового центра «СильверМолл», который накануне был опечатан и закрыт. Они красноречиво свидетельствуют, что владельцы торгового центра наплевательски относятся к требованиям пожарной безопасности. Ряд нарушений – неисправность систем противопожарной защиты (системы оповещения, системы дымоудаления), захламленные эвакуационные пути и запертые эвакуационные выходы – являются грубейшими, ставят под угрозу жизнь и здоровье людей в случае ЧС», – сообщило МЧС.