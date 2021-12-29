Детский сад загорелся в Иркутске, эвакуированы 70 детей

Пожар произошел в детском саду №139 в Иркутске, во время возгорания из здания эвакуированы 70 детей и девять сотрудников, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Инцидент на бульваре Рябикова,13 произошел сегодня в 18:04. Возгорание случилось из-за короткого замыкания фонаря уличного освещения, расположенного на стене детского сада, загорелась кровля на площади 1,5 кв. м.

Ликвидировать открытое горение удалось в 18:32, пострадавших нет. Люди самостоятельно покинули здание до приезда спасателей.