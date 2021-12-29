Центральный рынок в Иркутске удалось вывести на прибыль впервые с 2012 года

Мэрия Иркутска сообщила, что впервые с 2012 года Центральный рынок удалось вывести на прибыль – за 2021 год компания заработала 11 млн рублей.

«Еще несколько лет назад рынок считался убыточным. Летом 2020 года на предприятии началась антикризисная работа: был назначен новый директор, проведен аудит, разработана концепция развития. Руководитель рынка Григорий Слезак изменил принцип работы с предпринимателями, усилил контроль за финансовыми потоками. Благодаря этому за полтора года предприятие вышло на прибыль. В 2021 году она составила 11 миллионов рублей», – пояснили в администрации.

С 2020 года предприятию удалось увеличить процент занятых торговых мест с 76% до 91%, в том числе, благодаря работе по привлечению местных товаропроизводителей. В 2022 году Центральный рынок планируется модернизировать – откроется второй этаж с помещениями бытового обслуживания, сейчас там идет плановый ремонт. Также в здании установят эскалатор, откроют новые магазины.