Новости ВТБ переходит на цифровые талоны в отделениях ВТБ внедряет цифровые талоны при обслуживании клиентов, сокращая использование бумажных аналогов. В первом квартале 2022 г. технология станет доступна во всех точках продаж. Модернизация электронной очереди проводится в рамках реализации ESG-стратегии банка, включающей принципы «безбумажного обслуживания», сообщили SIA.RU в банке. Цифровые талоны доступны пользователям в ВТБ Онлайн. Для их получения нужно отсканировать QR-код на дисплее терминала электронной очереди. Система мгновенно идентифицирует посетителя и оперативно осуществит его навигацию. Клиент получит всю необходимую информацию на свой телефон в виде push-уведомлений или СМС. На первом этапе сервис доступен пользователям мобильных устройств на базе Android, а в начале следующего года будет поддерживаться и на iOS. Проект уже успешно реализован в семи отделениях ВТБ в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а в первом квартале 2022 года будет тиражирован на всю сеть банка. Далее система начнет идентифицировать не только личность клиента, но и его продуктовый профиль. «В соответствии с принципами ESG-стратегии мы планомерно увеличиваем долю банковских операций, оформляемых без бумажных носителей. Мы понимаем, что не все наши клиенты, в числе которых и люди старшего поколения, готовы полностью перейти на цифровые талоны, поэтому сохраним для них и привычный способ обслуживания. При этом сама возможность воспользоваться сервисом в цифровом формате заметно повышает экологичность бизнес-процесса. Например, отказ от талонов за счет записи через чат-бот в WhatsАрр, по нашим подсчетам, уже позволил банку сократить расход бумаги в отдельно взятом офисе на 2,63 куб. метра в год. Новый подход в будущем даст возможность полностью отказаться от терминалов, и тогда «ключом» к офису станет смартфон клиента», – прокомментировал заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ Антон Шикуло. Еще одним важным обновлением в системе управления электронной очередью стало упрощение интерфейса терминалов. На главном экране все возможные цели визита в офис объединены в 4 группы. Это облегчает клиентам выбор нужной опции и позволит на 20% повысить точность запросов посетителей. На экранах появились специальные кнопки для приоритетного обслуживания льготных категорий клиентов. Для этого необходимо выбрать нужную функцию, а система управления электронной очередью расставит приоритеты автоматически. В рамках реализации планов ВТБ по переходу на безбумажное обслуживание уже в 2022 году банк планирует запуск функции предварительной записи через смартфон. Это позволит клиентам получить цифровой талон на обслуживание в точках продаж заранее, еще до прихода в офис. ВТБ также внедрил систему, позволяющую отказаться от бумажных чеков в банкоматах. Клиент может выбрать функцию «без чека» при снятии, внесении наличных и переводах с карты на карту. В среднем отказ от печати в банкомате сокращает время обслуживания клиента на 5-7 секунд. Сервис уже доступен в 100 банкоматах ВТБ с обновленным дизайном интерфейса, а в январе 2022 года будет тиражирован на всю банкоматную сеть. В дальнейшем ВТБ планирует полностью отказаться от бумажных чеков и перейти на уведомления клиентов по СМС или электронной почте по всем операциям, по которым это разрешено законодательно. Отказ от чеков в банкоматах позволит ВТБ не только экономить на кассовой ленте до 35 млн рублей в год, но и внести заметный вклад в сохранение природных ресурсов страны. info4

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