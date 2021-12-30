Альфа-Банк помогает избавить океан от пластика

Альфа-Банк профинансировал экологический проект Dutybox дочерней структуры ГК Грасс. Сумма сделки – 50 млн. руб. Компания планирует активно развивать эко-линейку.

Dutybox – единственный в России производитель средств для уборки дома в капсулах концентратах 50 мл. Каждая капсула при разведении с водой равна 500 мл готового средства. Многоразовые бутылки Dutybox на 30% состоят из вторичного сырья. Капсулы с продуктом содержат на 95% меньше пластика, чем стандартная упаковка. Миссия проекта – сократить выброс пластиковых отходов в экосистему планеты и спасти океан от пластиковых бутылок.

Поддержка экологически ответственного бизнеса является частью ESG-повестки Альфа-Банка. В рамках развития ESG Альфа-Банк не только финансирует «зеленые» проекты клиентов, но и реализует собственные, направленные на борьбу с изменением климата. В 2019 году Альфа-Банк перешел на использование экологичной упаковки для банковских карт и добился экономии 29 тонн бумаги в год. Благодаря стратегической инициативе «Безбумажный банк», стартовавшей в 2020 году, в 2021 году сэкономили 200 тонн бумаги – в 3 раза больше, чем в прошлом.

«Альфа-Банк регулярно финансирует проекты, помогающие улучшить экологическую обстановку в мире. Это важная часть нашей ESG-стратегии, наряду с инициативой «Безбумажный банк». Мы рады поддержать бизнес и ответственное потребление», — руководитель департамента продаж и развития среднего бизнеса Альфа-Банка Евгений Монин.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 870 тыс. корпоративных клиентов и более 19,8 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам первого полугодия 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $66,8 млрд, совокупный кредитный портфель — $47,1 млрд, акционерный капитал — $9,6 млрд. Чистая прибыль – $905 млн.

ГК ГраСС начинал свой бизнес с цеха по производству автохимии для автомоек в городе Волжском, а сегодня это самый большой завод по производству профессиональной автохимии в стране. Ассортимент продукции широкий и продолжает расти. Сегодня завод выпускает более 600 наименований импортозамещающей продукции, в т.ч. и средств для клининга, стирки, такие как кондиционеры и жидкие средств для стирки белья, антибактериальное мыло, освежители воздуха, блокаторы запаха, средства для очистки и для мытья посуды, гели и шампуни в мелкой фасовке для гостиниц, освежители воздуха, а также запущено первое в стране производство гелевых ароматоров для автомобиля.

Через год после основания компании поставки продукции вышли за пределы Волгоградской области: в Ростов и Краснодар. А спустя еще два года начала формироваться дилерская сеть. В настоящее время компания имеет более 130 официальных дистрибьютеров, расположенных в 87 регионах России.

ГК ГраСС располагает собственными производственными мощностями, расположенными в Волгоградской области, р.п. Средняя Ахтуба. Офисные, производственные и складские помещения представлены европейскими стандартами и относятся к классу А. Площадь земельного участка со всеми строениями более 60 000м2. Производительность завода составляет 350 тонн в сутки. Отпускная мощность до 1 000 тн. в сутки. Для хранения продукции предусмотрена обширная система складских помещений общей площадью более 18 000 м2, рассчитанное на 22 000 паллетомест. Имеется распределительный центр площадью 10 000 м2.