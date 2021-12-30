ВТБ сообщил режим обслуживания корпоративных клиентов в праздничные дни

30 декабря 2021 года ВТБ обслуживает корпоративных клиентов в стандартном режиме. Юридические лица и предприниматели смогут пользоваться всеми услугами в полном объеме.

В том числе клиентам будут доступны:

— прием и исполнение распоряжений на перевод денежных средств в валюте РФ и иностранной валюте;

— размещение депозитов и неснижаемых остатков, возврат депозитов и неснижаемых остатков по окончании срока и выплата процентов по ним;

— выдача и погашение кредитов;

— покупка и продажа валюты;

— выдача банковских гарантий, открытие аккредитивов и любые операции по ним.

В выходные дни с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка не проводится.

Распоряжения на перевод денежных средств, поступившие в банк 30 декабря 2021 года после окончания операционного времени (в зависимости от вида валюты, но не позднее 19:00 по московскому времени) и до 9 января 2022 года включительно, будут исполнены не позднее 10 и 11 января 2022 года.

Зачисление денежных средств в валюте РФ и иностранной валюте 31 декабря 2021 года будет осуществляться до 22:00. Поступившие в период с 1 по 9 января денежные средства будут зачислены на счета не позднее 9 и 10 января 2022 года (в зависимости от вида валюты).

Для получения более привлекательного дохода по депозитным сделкам и сделкам по неснижаемым остаткам с учетом праздничных дней банк рекомендует клиентам заключать их 30 декабря не позднее 17:00 по местному времени (для корпоративных клиентов ВТБ в Калининградской области, − не позднее 16:00).

Перечисление возмещения денежных средств по проведенным операциям в рамках заключенных договоров эквайринга в период новогодних праздников будет осуществляться в следующем порядке:

— по операциям, проведенным в период с 30 декабря 2021 года по 4 января 2022 года включительно, − 5 января 2022 года.

— по операциям, проведенным в период с 5 по 9 января 2022 года включительно, − 10 января 2022 года.

Дополнительную информацию можно получить в обслуживающих корпоративных клиентов офисах банка, а также по телефону 8 (800) 200 7799.