ВТБ финансирует строительство трех жилых домов в Улан-Удэ на 1,3 млрд рублей

ВТБ предоставил финансирование одной из крупнейших строительных компаний Бурятии − специализированному застройщику «СмитИнвест» (ГК «СМИТ») на сумму 1,3 млрд рублей. Заемные средства будут направлены на строительство двух жилых комплексов в Улан-Удэ.

Проект ЖК «Смит-квартал на Жердева» предполагает строительство 16-этажного жилого дома комфорт-класса. В рамках второго проекта застройщика — ЖК «Смит-квартал в 140 Б» запланирована третья очередь из двух аналогичных домов. Жилые комплексы расположены в 10 минутах от центра города, в них предусмотрены подземные парковки, при строительстве используются энергосберегающие технологии, что обеспечит комфортный микроклимат в домах.

Общая жилая площадь объектов составит 21,7 тыс. кв. метров. Они будут сданы в эксплуатацию в третьем — начале четвертого кварталах 2023 года.

«Строительная отрасль продолжает наращивать темпы развития, во многом благодаря созданным механизмам проектного финансирования. 2021 год стал для ВТБ рекордным по объемам кредитования застройщиков. Мы более чем в два раза увеличили кредитный портфель в сфере строительства, одобрив более 250 проектов клиентов среднего и малого бизнеса по всей России. Наше партнерство не только позволит улучшить жилищные условия десяткам тысяч жителей страны, но и внесет свой позитивный вклад в социально-экономическое развитие регионов», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

«Выбирая площадку для застройки, мы оценивали удобство для будущих жителей — комплексы расположены в Октябрьском районе с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Мы приступили к реализации новых проектов в третьем квартале этого года. Уверен, что наш опыт работы на рынке жилищного строительства и сотрудничество с надежным финансовым партнером позволят сдать новые дома в планируемые сроки», − прокомментировал Геннадий Доржиев, генеральный директор ГК «СМИТ».