Банк «Открытие» сообщил график работы по платежам и переводам в новогодние праздники

В связи с празднованием Нового года и Рождества меняется режим работы переводов и платежей в интернет-банке и мобильном приложении «Открытие» в период с 01 января 2022 года по 9 января 2022 года.

Переводы по реквизитам в адрес физических/юридических лиц в другие банки, отправленные с 01.01.2022 года по 09.01.2022 года — исполнятся 10.01.2022 года.

Внутрибанковские платежи и переводы по Системе быстрых платежей, а также переводы по номеру карты и оплата услуг в праздничные дни будут зачисляться в режиме онлайн.

Остальные платежи и переводы в интернет-банке и приложении будут проводиться как обычно. Онлайн и без задержек можно:

― перевести деньги между своими картами и счетами;

― отправить перевод по номеру телефона или карты ― клиенту «Открытия» или в другой банк;

― оплатить сотовую связь, домашний телефон, интернет и онлайн-игры;

― оплатить покупки, страховку, транспортные и туристические услуги.

С 10 января 2022 года сервисы будут работать в обычном режиме.