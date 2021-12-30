Банк Уралсиб сообщил об ограничении на проведения операций в Уралсиб Онлайн с 30 декабря 2021 по 9 января 2022

Читайте также:
30 декабря 2021
30 декабря 2021
С 30 декабря 2021 по 9 января 2022 в Уралсиб Онлайн будут введены ограничения на проведение некоторых операций.
Переводы
- Переводы на счета в других банках, созданные после 14:00 МСК 30 декабря, будут исполнены после 9 января.
- 2, 3, 6 и 7 января будут недоступны переводы между счетами, открытыми в разных филиалах Банка Уралсиб.
- С 16:00 МСК 30 декабря по 5 января будут недоступны переводы Western Union.
- 2 и 3 января будет недоступен обмен валюты.
Вклады
С 15:00 МСК 31 декабря по 9 января будет недоступно открытие и закрытие вкладов и счетов.
Кредиты и кредитные карты
Заявки на частичное и полное погашение кредита, а также на получение кредита или кредитной карты, поданные с 30 декабря, будут обработаны после 10 января.
Операции по кредитным картам
Операции по кредитным картам, совершенные 1 и 2 января, будут учтены как совершенные 31 декабря:
- операции пополнения, совершенные в эти даты, не пойдут на погашение январского платежа, а уменьшат декабрьскую задолженность;
- расходные операции, открывающие новый льготный период, откроют его в декабре, а не в январе.