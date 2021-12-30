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Банк Уралсиб сообщил об ограничении на проведения операций в Уралсиб Онлайн с 30 декабря 2021 по 9 января 2022

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С 30 декабря 2021 по 9 января 2022 в Уралсиб Онлайн будут введены ограничения на проведение некоторых операций.

Переводы

  • Переводы на счета в других банках, созданные после 14:00 МСК 30 декабря, будут исполнены после 9 января.
  • 2, 3, 6 и 7 января будут недоступны переводы между счетами, открытыми в разных филиалах Банка Уралсиб.
  • С 16:00 МСК 30 декабря по 5 января будут недоступны переводы Western Union.
  • 2 и 3 января будет недоступен обмен валюты.

Вклады

С 15:00 МСК 31 декабря по 9 января будет недоступно открытие и закрытие вкладов и счетов.

Кредиты и кредитные карты

Заявки на частичное и полное погашение кредита, а также на получение кредита или кредитной карты, поданные с 30 декабря, будут обработаны после 10 января.

Операции по кредитным картам

Операции по кредитным картам, совершенные 1 и 2 января, будут учтены как совершенные 31 декабря:

  • операции пополнения, совершенные в эти даты, не пойдут на погашение январского платежа, а уменьшат декабрьскую задолженность;
  • расходные операции, открывающие новый льготный период, откроют его в декабре, а не в январе.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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