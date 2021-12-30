Копят на «новогодние» траты не более 1% россиян

Anderida Financial Group провела исследование (есть у SIA.RU) и выяснила, что копят на праздничные траты – не более 1% россиян.

Именно это становится, по мнению экспертов компании, основной причиной ключевых финансовых ошибок, которые люди допускают в новогодние каникулы. Таковой, в частности, является покупки товаров и услуг, свободными средствами на которые человек в реальности не располагает.

«Отклоняться от намеченных ранее финансовых целей, расходуя средства, первоначально отложенные на иные траты, и, тем более, прибегать к кредитным продуктам под воздействием импульса (пусть и внешне благого) - это распространенные ошибки, которые люди допускают регулярно, и, действительно, особенно часто – в предпраздничные дни. На них, в т.ч. и рассчитывают не только маркетологи компаний-производителей, но и финансовых организаций в процессе подготовки и проведения сезонных акций. Ключевой минус здесь очевиден. Если человек использует на покупки не специально выделенные из личного или семейного бюджета средства, то, поддавшись соблазну в конце уходящего года, в новом году может не достигнуть в намеченный срок поставленной ранее финансовой цели, или еще хуже – рискует обнаружить в новом году отрицательный баланс на своем счете», – отмечает Инна Банайтене. коммерческий директор Anderida Financial Group.

Несмотря на то, что сбережения – самая простая и очевидная альтернатива кредитованию, их, по оценке компании, имеют лишь 40% россиян. При этом копят (то есть откладывают средства регулярно, как минимум, в течение трех месяцев) на праздничные траты – не более 1%.

В целом же, использование накопленных денежных средств на покрытие импульсных расходов, к сожалению, говорит о том, что у человека нет сформированного финансового плана, т.к. для тех, у кого он есть, характерно иное поведение – предварительное планирование возможного увеличения расходов в тот или иной период.