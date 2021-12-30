Позиции Примсоцбанка выросли в рейтинге "Медиалогии"

Примсоцбанк переместился на 33 место в рейтинге российских банков по версии компании «Медиалогия». Рост по сравнению с прошлым месяцем составил 9 пунктов.



Отметим, на протяжении последних лет ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» стабильно входит в ТОП-50 самых медийных банков. Отметим, рейтинг построен на основе базы СМИ, которая включает в себя более 70 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.



По данным специалистов компании, самым растиражированным инфоповодом от банка в первом летнем месяце стала новость о подключении банковских карт «Мир» к онлайн-кошельку Apple Pay.



Актуальные новости о работе банка и популярных продуктах можно узнать в офисах банка, на официальном сайте и по телефону единой горячей линии 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.