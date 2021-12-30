В госслужбе заняты 4,5% жителей Иркутской области

Это 47 тыс. человек, сообщает Иркутскстат.

Функционально и статусно они не являются чиновниками, поэтому реальная численность чиновников меньше. В органах государственной власти Иркутской области замещали государственные должности и должности государственной гражданской службы 12,1 тыс. человек или 34,6% общей численности работников этих органов.

В расчете на 1000 человек постоянного населения области приходится 5 государственных и 3 муниципальных служащих.

Среднемесячная начисленная зарплата гражданских служащих в 2020 году составила 67,1 тыс. рублей, муниципальных служащих – 61,7 тыс. рублей.

Уровень зарплаты гражданских служащих органов исполнительной власти области на 12,9% выше, чем у работающих в регионе чиновников федеральных структур.