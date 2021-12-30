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В госслужбе заняты 4,5% жителей Иркутской области

Это 47 тыс. человек, сообщает Иркутскстат.

Функционально и статусно они не являются чиновниками, поэтому реальная численность чиновников меньше. В органах государственной власти Иркутской области замещали государственные должности и должности государственной гражданской службы 12,1 тыс. человек или 34,6% общей численности работников этих органов.

В расчете на 1000 человек постоянного населения области приходится 5 государственных и 3 муниципальных служащих.

Среднемесячная начисленная зарплата гражданских служащих в 2020 году составила 67,1 тыс. рублей, муниципальных служащих – 61,7 тыс. рублей.

Уровень зарплаты гражданских служащих органов исполнительной власти области на 12,9% выше, чем у работающих в регионе чиновников федеральных структур.

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских и муниципальных служащих

Иркутской области
 

 

Всего1

Из них в органах власти

рублей

в % к
2019г.

законодательной

исполнительной

судебной и
прокуратуры

рублей

в % к
2019г.

рублей

в % к
2098г.

рублей

в % к
2019г.

Среднемесячная  заработная плата

 

 

 

 

 

 

 

 

  гражданских  служащих

67069

109,6

97350

111,5

69094

109,8

54390

105,7

  в том числе:

 в федеральных  государственных органах

63242

104,6

-

-

66087

105,6

53067

102,2

 в государственных органах области

74400

118,3

97350

111,5

74583

116,9

59530

119,8

   муниципальных служащих

61668

112,1

688592

105,1

608042

112,2

-

-

Справочно: среднемесячная
заработная плата работников организаций Иркутской  области 3

56364

107,6

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1) Включая другие государственные органы области (аппараты уполномоченных по правам человека, контрольные органы, избирательные комиссии), органы местного самоуправления с аналогичными функциями и избирательные комиссии муниципальных образований.

2) В органах местного самоуправления с соответствующими функциями.

3) Без субъектов малого предпринимательства.
 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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