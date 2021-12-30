В госслужбе заняты 4,5% жителей Иркутской области

Функционально и статусно они не являются чиновниками, поэтому реальная численность чиновников меньше. В органах государственной власти Иркутской области замещали государственные должности и должности государственной гражданской службы 12,1 тыс. человек или 34,6% общей численности работников этих органов.
В расчете на 1000 человек постоянного населения области приходится 5 государственных и 3 муниципальных служащих.
Среднемесячная начисленная зарплата гражданских служащих в 2020 году составила 67,1 тыс. рублей, муниципальных служащих – 61,7 тыс. рублей.
Уровень зарплаты гражданских служащих органов исполнительной власти области на 12,9% выше, чем у работающих в регионе чиновников федеральных структур.
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских и муниципальных служащих
Иркутской области
Всего1
Из них в органах власти
рублей
в % к
2019г.
законодательной
исполнительной
судебной и
прокуратуры
рублей
в % к
2019г.
рублей
в % к
2098г.
рублей
в % к
2019г.
Среднемесячная заработная плата
гражданских служащих
67069
109,6
97350
111,5
69094
109,8
54390
105,7
в том числе:
в федеральных государственных органах
63242
104,6
-
-
66087
105,6
53067
102,2
в государственных органах области
74400
118,3
97350
111,5
74583
116,9
59530
119,8
муниципальных служащих
61668
112,1
688592
105,1
608042
112,2
-
-
Справочно: среднемесячная
заработная плата работников организаций Иркутской области 3
56364
107,6
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1) Включая другие государственные органы области (аппараты уполномоченных по правам человека, контрольные органы, избирательные комиссии), органы местного самоуправления с аналогичными функциями и избирательные комиссии муниципальных образований.
2) В органах местного самоуправления с соответствующими функциями.