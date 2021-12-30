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Как работает ПСБ в новогодние праздники

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ПСБ установил особый  график работы отделений банка в предпраздничные и праздничные дни. 30 декабря офисы банка работают в обычном режиме. 31 декабря обслуживание клиентов банка не производится.

С 4 по 6 января включительно, в режиме субботнего дня, для обслуживания физических лиц будут доступны офисы: «Проспект Мира»; «Варшавский»; «Таганский»; «Молодежный».

В регионах со 2 по 9 января включительно ряд отделений будет работать по сокращенному графику. Обслуживание юридических лиц в период c 1 по 9 января 2022 года не осуществляется.

Информацию по времени работы конкретных отделений уточняйте на сайте или в мобильном приложении банка.

С 10 января все отделения банка будут работать в обычном режиме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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