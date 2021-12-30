Детские праздники и Дед мороз возвращаются в офлайн

Россияне стали чаще приглашать Деда мороза домой для поздравления ребенка, показало исследование Райффайзенбанка. В 2020 году такие план только у 19% семей, а в
Отношение к новогодним представлением за год тоже заметно изменилось. Сейчас 61% родителей запланировала такой праздник для своего ребенка, тогда как в конце 2020 года таких было только 44%.
«В Новый год мы все ждем волшебства и праздника. И создать такой праздник важная задача для любого родителя. С появлением
Ранее Райффайзен Банк рассказывал, сколько родители готовы потратить на новогодние сюрпризы для своих детей. Большинство закладывают на это более трёх тысяч рублей. Интересно, что годом ранее к таким тратам были готовы 58% родителей.
79% россиян будет праздновать Новый год дома. 8% пойдут на центральную площадь своего города. 6% планируют встречать 2022 у друзей или родственников. 4% ожидают, что бой курантов услышат
В этом году большинство (49%) в принципе не планируют путешествовать в новогодние каникулы. Ещё 19% собирались, но отменили поездку. Главным образом
Рост эпидемиологических рисков не смущает только 19% планирующих путешествие. Однако 67% покупать в поездку страховку от коронавируса не будут.
В