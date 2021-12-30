Дополнительную поддержку получат 20 тысяч семей Приангарья

Ежемесячная выплата назначается при рождении или усыновлении третьего ребенка или последующих детей до достижения возраста трех лет, сообщили SIA.RU в администрации области.

Право на получение выплаты имеют семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения.

С 2022 года в законодательство внесены изменения, согласно которым при определении права на предоставление ежемесячной выплаты расчет среднедушевого дохода семьи будет рассчитываться исходя из величины прожиточного минимума, установленной для той местности, где проживает семья.

В расчете на душу населения по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, – для семей, проживающих в таких районах. В расчете на душу населения в целом по Иркутской области – для семей, проживающих в иных местностях Приангарья.

Размер ежемесячной денежной выплаты в 2021 году составил в южных территориях области – 12 246 рублей; в северных – 16 005. В 2022 году составит в южных территориях области – 12 407 рублей, в северных – 16 135.