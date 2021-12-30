На праздники россияне полетят в Москву, Санкт-Петербург и Сочи

По данным (исследование есть у SIA.RU) аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, больше всего перелетов в новогодние праздники запланировано в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Краснодар. Также в топ-10 востребованных направлений вошли Анапа, Калининград, Екатеринбург, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону.

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, больше всего перелетов в новогодние праздники запланировано в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Краснодар. Также в топ-10 востребованных направлений вошли Анапа, Калининград, Екатеринбург, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону.

Анализировались билеты, оформленные для вылета в период с 28 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. По данным продаж Туту.ру, больше всего перелетов по России запланировано на 29-30 декабря, на эти дни приходится 22,5% оформленных билетов среди всех бронирований на 25 декабря – 9 января.

Эксперты AliExpress Россия выяснили, что чаще всего путешественники выбирают на новогодние каникулы туристическое и лыжное снаряжение. Так, спрос на товары для зимних видов спорта вырос в 1,6 раза за период. Особой популярностью в категории пользуются перчатки для трекинга, противотуманные лыжные очки и горнолыжные шлемы. На такие товары россияне готовы потратить от 600 до 3,5 тысяч рублей.

Помимо товаров для зимних видов спорта россияне покупают в дорогу тёплую одежду. Спрос на свитеры и джемперы вырос в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенной популярностью пользуются свитеры из мягкого кашемира и шерсти. На них пользователи готовы потратить от 1 до 3,5 тысяч рублей. Кроме того, россияне почти в 1,5 раза чаще стали покупать зимние теплые перчатки с ветрозащитой. Стоимость таких перчаток – от 300 до 700 рублей.

При этом средний чек за перелет в Москву и Санкт-Петербург в период новогодних праздников из других городов России находится на уровне 6,3 тыс. рублей в одну сторону. Перелет в Сочи и Краснодар стоит в среднем 5,9 тыс. рублей, в Симферополь – 6,8 тыс. рублей, в Анапу, Калининград и Ростов-на-Дону – 6,4-6,4 тыс. рублей, в Екатеринбург – 7,2 тыс. рублей, в Минеральные Воды – 5,4 тыс. рублей.

По словам аналитиков AliExpress Россия, в ноябре-декабре россияне часто покупают морозоустойчивые экшн-камеры. Спрос на них вырос в 1,7 раза по сравнению к прошлому году. В этой категории чаще всего выбирают модели от EKEN и GoPro с аквабоксом, повышенной прочностью и емким аккумулятором. На такие товары россияне готовы потратить от 5 до 38 тысяч рублей.

Из туристического снаряжения сильнее всего вырос спрос на налобные фонари и на палки для скандинавской ходьбы – на треть и на четверть к прошлому году соответственно. Кроме того, россияне активно готовятся к новогодним перелетам: спрос на чехлы для чемоданов вырос на треть перед праздниками. Также за месяц вырос спрос на чемоданы на колёсиках – их стали покупать почти в 7 раз чаще.