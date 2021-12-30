Инвесторы в 2021 году заработали на акциях «Газпрома», «Сбера» и Tesla

Финансовая группа «Финам» выяснила (исследование есть у SIA.RU), операции с какими ценными бумагами были популярны среди российских инвесторов и принесли максимальную прибыль в уходящем году. В ходе оценки сделок пользователей сервиса «Диагностика», анализирующего портфели клиентов ведущих отечественных брокеров, оказалось, что наибольший доход принесли бумаги голубых фишек – «Сбера», «Газпрома» и Tesla.

2021 год оказался в целом благоприятным для мировых фондовых индексов, которые вплоть до осени непрестанно обновляли исторические максимумы. Абсолютные рекорды индексов МосБиржи и РТС были поставлены в октябре: 4292 п. и 1607 п. соответственно, после чего на фоне ухудшения внешней конъюнктуры произошла существенная коррекция. Впрочем, это не помешало индексу МосБиржи прибавить за год 13,9%, РТС – 14,8%, а некоторым бумагам принести инвесторам десятки процентов прибыли.

Наибольшую прибыль российским инвесторам принесли сделки с бумагами «Газпрома», подорожавших за год более чем на 57%. Как отметили аналитики «Финама», концерн завершает год с рекордными финансовыми показателями, которые во многом обусловлены беспрецедентно высокими ценами на газ в Европе: «Сложившаяся рыночная ситуация приводит к ожиданию высоких дивидендов в текущем и следующем году. В руководстве газового гиганта уже поспешили сообщить, что дивиденды по итогам года обновят исторический максимум и превысят 45 рублей на акцию».

На второй строчке рейтинга прибыльных эмитентов расположился «Сбер», бумаги которого осенью достигли исторической отметки в 388 рублей, хотя в целом за год с учетом последующей сильной коррекции подорожали всего на 7,31%. По словам аналитиков «Финама», текущий год стал благоприятным для российского банковского сектора благодаря продолжающемуся восстановлению экономики, повышению ключевой ставки и роспуску резервов. При этом эксперты подчеркивают, что обострение геополитической ситуации и угроза новых санкций, вскоре будут отыграны рынком, поскольку кредитные организации уже научились работать в условиях ограничительных мер.

Замыкает тройку самых прибыльных бумаг года производитель электрокаров Tesla, цена акций которого выросла более чем 46%, а капитализация превысила $1 трлн. Бумаги эмитента устойчиво дорожают, несмотря на периодическое появление негативных корпоративных новостей вроде твитов Илона Маска о продаже своих акций.

В топ-10 прибыльных акций также вошли бумаги «Норильского никеля», Moderna, ВТБ, Alibaba, Virgin Galactic, «Лукойла» и Upwork. К слову, космический перевозчик Virgin Galactic был в десятке лидеров по доходности всего три месяца – с мая по июль. Акции компании резко выросли в преддверии суборбитального полета, который 11 июля совершил ее основатель, 71-летний Ричард Брэнсон. Впрочем, уже через несколько дней после успешного запуска котировки компании так же резко просели на новостях о допэмиссии в $500 млн.

Список самых популярных ценных бумаг (рассчитываемый по торговому обороту) возглавил «Сбер», с бумагами которого было совершено свыше 334 тысяч трейдов, вторую строчку занял «Газпром» (более 274 трейдов), а третья позиция досталась ВТБ, с бумагами которого было совершено более 212 тысяч трейдов. Далее следуют «Норильский никель», Tesla, «Лукойл», «Яндекс» с листингом в США, Alibaba, Apple и Moderna. При этом инвесторы предпочитали преимущественно «длинные» позиции, что говорит о «бычьих» настроениях на рынке в уходящем году.

Самыми доходными в 2021 году стали сделки с акциями Signet Jewelers (глобальный ритейлер ювелирной продукции), «Распадской» (добыча угля), «Института стволовых клеток человека» (фармсектор), Bed Bath & Beyond (сеть товаров для дома) и «Белугой» (производитель алкоголя). Так, инвесторы, открывшие позицию по Signet Jewelers 21 апреля 2020 и закрывшие ее 25 июня 2021 года, заработали на бумаге более 1044%. Акции ИСКЧ за период с 1 апреля 2020 года по 7 декабря 2021 года принесли инвесторам 940%, Bed Bath & Beyond с 14 апреля 2020 года по 28 января 2021 года – 915,5%. На бумагах «Белуги» инвесторы, открывшие позицию 8 октября 2019 года и закрывшие ее 18 февраля 2021 года, заработали 825%. «Распадская» за последние пять лет принесла инвесторам почти 1043%.

Сейчас российский рынок неплохо позиционирован в условиях роста корпоративных прибылей, высокой дивидендной доходности и притока розничных инвесторов и может обозначить новые рекорды в 2022 году, прогнозирует руководитель аналитического управления «Финама» Михаил Аристакесян. Впрочем, по его словам, реализация военного конфликта с Украиной может стать сильным негативным фактором, который вызовет отток спекулятивного капитала с рынка ценных бумаг и резко повысит вероятность введения жестких санкций. Между тем, ралли на американском рынке после успешного 2021 года замедлится, но в 2022 году не исключен и умеренный рост индексов, добавил эксперт.