Работники БрАЗа вручили новогодние подарки медикам и пациентам «Центра помощи и спасения»

В канун праздника сотрудники БрАЗа поздравили медиков и пациентов «Центра помощи и спасения», сообщает Братская студия телевидения.

В этом году металлурги сделали всё, чтобы привнести праздничное настроение в нелёгкие будни сотрудников госпиталя – установили и нарядили пышную ёлку, приготовили подарки. Помимо презентов от БрАЗа, медикам передали новогодние открытки со словами благодарности и пожеланиями счастья, подписанные лично основателем компании РУСАЛ Олегом Дерипаска, по инициативе которого построили «Центры помощи и спасения» в Сибири и на Урале.

«Наш госпиталь специализируется на самых тяжёлых пациентах, которые болеют не только коронавирусной инфекцией, но и инсультами, инфарктами. В нашем госпитале работать очень комфортно, хорошо. Это неожиданно и всегда приятно в канун Нового года, когда тебя поздравляют и отмечают твою работу, как нужную, незаменимую», – Маргарита Ульянова, кардиолог Центра помощи и спасения.

Приятные подарки сотрудники БрАЗа подготовили и пациентам госпиталя. Сейчас в учреждении лечатся 42 человека. Некоторых уже готовят к выписке, другим придётся встречать Новый год на больничных койках. Подбодрить их пришли Дед Мороз со Снегурочкой, правда в противочумных костюмах.

«А вам хотим пожелать меньше пациентов, меньше проблем, болезней, чтобы 2022 год совершенно не походил на 2021, и чтобы эта страшная болезнь, наконец-то, оставила наш город, да и всю нашу страну и мир. И все мы были здоровы», – Руслан Зарубин, пациент Центра помощи и спасения.

«Большая благодарность нашим врачам за большой уход, за большую заботу, всем санитарочкам, медсёстрам, всем столовым работникам, подаётся горячая пища, всё свеженькое, вкусненькое. Мы очень благодарны», – Тамара Замаратских, пациентка Центра помощи и спасения.

«Я тоже хочу сказать большое спасибо лечащим врачам. Я в такой больнице ещё никогда не лежала. Если бы не наша страшная болячка, это не больница – это сказка. Если у нас побольше будет таких больниц, мы эту заразу победим. И главное – не раскисать. А нашим врачам большое спасибо. И, главное, здоровья им», – Галина Далецкая, пациентка Центра помощи и спасения.

«Компания РУСАЛ оказывает эффективную и ежедневную поддержку Братской городской больнице № 5 и инфекционному госпиталю для ковид-пациентов, открытому в прошлом году. Каждый Новый год мы видим от компании РУСАЛ поздравления от всей души. Очень приятно, что компания нашла возможность отметить каждого. Это очень важно. Спасибо большое», – Александр Кокорин, главный врач Братской городской больницы №5.

«Я думаю, что это станет традицией встречаться на определённые юбилеи, годовщины с коллективом госпиталя. Мы им продолжаем помогать, они помогают нам. Они лечат наших родственников, сотрудников завода, братчан. И очень эффективно лечат. С наступающим Новым годом», – Евгений Зенкин, управляющий директор Братского алюминиевого завода.