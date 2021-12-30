Заболеваемость коронавирусом в Иркутской области снижается

Общее число больных перешло отметку в 156 тысяч.

За прошедшие сутки в Приангарье зафиксировали 463 случая заражения.

Госпитализировано – 2 476 (-202), выздоровело – 134 674 (+2 217), умерло – 7 076 (+18), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний – 583 (+0).

Напомним, ранее стало известно, что на период с 25 декабря 2021 года по 3 января 2022 года снимаются ограничения по времени работы объектов общественного питания и кинотеатров. Также губернатор Игорь Кобзев отменил QR-коды на входах в ТРЦ.