ИНК привлекла кредит в 871 млн долларов у международных банков на оборудование для Иркутского завода полимеров

Японский банк для международного сотрудничества (JBIC) и ООО «Иркутская нефтяная компания» подписали соглашение о кредите для содействия в приобретении оборудования для производства этилена и полиэтилена для ООО «Иркутский завод полимеров» (проект Иркутской нефтяной компании), рассказали SIA.RU в компании.

Кредит дополнительно финансируется рядом коммерческих банков – Deutsche Bank AG и Société Générale, через подразделения в Токио, а также Goldman Sachs Realty Japan Ltd. Суммарный лимит кредита составит до 871 миллиона долл. США. Японское государственное экспортно-кредитное страховое агентство (NEXI) обеспечивает страховое покрытие для части финансирования, предоставляемой вышеперечисленными коммерческими банками.

Данный кредит призван стимулировать экспорт оборудования японских компаний и создает для них новые возможности для партнерства в российском газохимическом секторе, таким образом, помогая поддерживать производство в Японии.

ООО «Иркутская нефтяная компания» уже давно приняла на себя обязательства соответствовать экологическим стандартам мирового уровня. Данный кредит дополнительно поможет ИНК снизить выбросы СО2 благодаря возможности использовать попутный нефтяной газ в качестве сырья для производства полимеров.

Иркутский завод полимеров использует современные технологии. На объекте предусмотрен замкнутый водооборот: использование атмосферных осадков предупредит сбросы ливневых стоков в водоем и одновременно снизит объем забора речной воды. Вода для охлаждения технологических установок и другого оборудования будет использована из водооборотной системы. Все сточные воды пройдут многоступенчатую очистку и обеззараживание на очистных сооружениях, после чего вернутся в водооборотный цикл для использования в производстве.

Для безопасной утилизации горючих паров или газов на заводе установят факельное оборудование закрытого типа. Все отходы будут раздельно сортироваться – с учетом класса опасности и возможностью переработки, повторного использования или размещения. На территории также организуют производство по переработке отходов в грунт.

ООО «Иркутский завод полимеров» (дочерняя структура ООО «ИНК») также берет на себя обязательство соответствовать стандартам деятельности Международной финансовой корпорации по обеспечению экологической и социальной устойчивости и принципам Экватора (международному своду рекомендаций для банков по управлению экологическими и социальными рисками при проектном финансировании), что будет на регулярной основе проверяться независимым консультантом по экологическим и социальным вопросам.