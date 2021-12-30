Новогодних светящихся фигур вокруг главной елки Братска в этом году стало еще больше

Вокруг главной елки Братска засияли огни световых фигур, рассказали в пресс-службе РУСАЛа.

Создавать праздничное настроение в «Ангарских каскадах» до конца января будут олени, запряжённые в сани, снеговики и, конечно, главные герои волшебного времени – Дед Мороз и Снегурочка. В прошлом году их приобретение для города профинансировала компания РУСАЛ, сообщает БСТ.

Однако не все светящиеся фигуры сумели пережить праздничный сезон, многое пришлось восстанавливать. Но теперь в строю не только уже знакомые горожанам персонажи, но и новые светящиеся объекты. Две арки в виде елочных шаров и гирлянды, украсившие перголы также подарок городу от металлургов.

– Взаимодействие с компанией РУСАЛ очень важно для города. И в социальном плане. Мы видим насколько у нас преображается центральная площадь, сквер «Ангарские каскады», – комментирует Юрий РЫХЛОВ, председатель комитета по управлению Центральным районом Братска. – Мы видим, насколько людям важно сюда приходить. Пофотографироваться, встречи со знакомыми провести.

– Много огней, все очень ярко! Есть где сфотографироваться – снеговик, замок и ворота, они очень впечатляющие. Сказка, действительно! – делится Юлия, жительница Братска.