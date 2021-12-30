В иркутских салонах Tele2 приобретали «умные» устройства в 2 раза чаще

Оператор проанализировал какие дополнительные сервисы были востребованы у посетителей фирменных салонов в 2021 году. Иркутяне стали чаще приобретать оборудование для «Умного дома» и подписки на онлайн-кинотеатр Wink, рассказали SIA.RU в пресс-службе компании.

В фирменных салонах связи Tele2 клиенты могут воспользоваться целым рядом дополнительных услуг, среди которых страхование, банковские продукты, подключение услуг домашнего интернета и телевидения от «Ростелекома», подписки на программные обеспечения и развлекательные сервисы.

Цифровая трансформация поведения абонентов способствовала росту продаж смартфонов, в том числе за счет услуги кредитования. Так, популярность банковских продуктов выросла на 17%, а наиболее востребованными предложениями стали карты рассрочки «Халва» и «100 дней без процентов». На 36% больше иркутян воспользовались услугами страхования. Но наибольший интерес посетители торговых точек проявили к покупкам оборудования системы «Умный дом» и подпискам на онлайн-кинотеатр Wink. По сравнению с прошлым годом их стали приобретать в два раза чаще.

Мария Лыкова, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«В наших фирменных салонах связи иркутяне могут не только подключиться к сети Tele2 или сменить тариф, но и, к примеру, установить антивирус или приобрести систему видеонаблюдения для дома. Задача компании – сделать салоны связи максимально удобными и полезными для клиентов, которые могут решить комплекс вопросов в одном месте».