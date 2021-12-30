Аэропорты Бодайбо и Братска модернизируют

Решение уже поддержало правительство РФ, рассказали SIA.RU в администрации области.

Проект модернизации воздушной гавани Бодайбо уже готовят. Там удлинят взлетно-посадочной полосы с 1,6 до трех километров, построят новый терминал, обновят инфраструктуру. Заключение главгосэкспертизы планируют получить до марта 2022 года.

В Братске реконструируют взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и перроны, оборудуют новые места стоянок воздушных судов, построят очистные сооружения, аварийно-спасательные станции и другие объекты инфраструктуры. Обновление воздушной гавани позволит расширить географию полетов и количество принимаемых воздушных судов, привлечь новые авиакомпании.