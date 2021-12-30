Первые дипломы «Школы фермера» Россельхозбанка получили выпускники Иркутской области

Их получили 25 человек. Вручение прошло в Иркутском государственном аграрном университете им. А. А. Ежевского, рассказали в администрации области.

Зачисление в «Школу фермера» велось на конкурсной основе.

Более двух месяцев участники программы проходили интенсивную подготовку по наиболее актуальным для региона направлениям – растениеводство и животноводство. Слушатели получили знания не только в этих отраслях, но и в области маркетинга и финансов, научились разбираться в юридических аспектах ведения бизнеса, региональных и федеральных программах и субсидиях, решать вопросы по налоговой отчетности.

Занятия велись как в онлайн формате с привлечением экспертов в сфере агропромышленного комплекса, представителей профильных министерств, ведущих преподавателей Иркутского ГАУ и сотрудников банка, так и в очном режиме, в том числе практические занятия на площадках ведущих сельскохозяйственных предприятий региона.

Как отметила директор Иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова, «Школа фермера» объединяет возможности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства. Выпускники получают дипломы государственного образца от вузов-участников проекта и возможность участвовать в конкурсном отборе на получение мер поддержки от Минсельхоза России. Обучение финансируется Россельхозбанком. С сентября 2020 года Россельхозбанк открыл «Школу фермера» в 50 регионах страны.