В России будет создана единая государственная биометрическая система

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных. Изменения будут внесены в закон "Об информации, информационных технологиях и связи". Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно нововведениям, государственные информационные системы, которые используют биометрию для идентификации и аутентификации, обязаны проходить специальную аккредитацию.

Россияне смогут сами размещать в системе свои биометрические данные через специальное приложение. Причина появления данной опции в том, что граждане не спешат сдавать данные в ЕБС через существующие каналы – отделения банков и МФЦ.