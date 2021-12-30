В Иркутске определены 22 площадки для запуска праздничных фейерверков

В Иркутске определены места проведения праздничных фейерверков в новогодние праздники. Такие площадки назначены в каждом округе города для обеспечения безопасности жителей, сообщает пресс-служба мэрии.

На территории Иркутской области с 27 декабря по 10 января на время новогодних и рождественских праздников установлен особый противопожарный режим. Он подразумевает усиление охраны объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения, общественного порядка и усиление федерального государственного пожарного надзора за соблюдением требований пожарной безопасности. Среди дополнительных требований, вводимых на период действия ОПР, – запрет использовать пиротехнические изделия вне специально отведенных для этого мест.

Всего в городе по согласованию с сотрудниками МЧС оборудовано 22 такие площадки:

1. ул. Авиастроителей, 47

2. Стадион «Локомотив»

3. Парк «Комсомольский»

4. ул. Норильская, 1

5. Пустырь на бульваре Рябикова, между домами №№ 56, 101

6. р-н. ледокола «Ангара»

7. ул. Ленина, 14 Б

8. ул. Шевцова, 136 А

9. Байкальское кольцо, со стороны плотины ГЭС

10. ул. Маршала Конева, 30

11. пер. Академика Окладникова, 2 1/0

12. бул. Рябикова, 13 Г (пустырь около стадиона «Рекорд»)

13. ул. Доржи Банзарова, 1 А (пустырь у въезда перед ООО «Масложиркомбинат»)

14. ул. Маршала Конева, 22 (пустырь около МБОУ г. Иркутска «СОШ № 28»)

15. мкрн. Первомайский, 10 (пустырь около МБОУ г. Иркутска «СОШ № 6»)

16. мкрн. Первомайский, 57 (пустырь около МБОУ г. Иркутска «СОШ № 35»)

17. мкрн. Университетский (пустырь за ООТ «Гуманитарный центр»)

18. ул. Геологов, 8 и ул. Академическая, 11

19. Пустырь на территории пляжа залива Якоби

20. мкрн. Юбилейный, 50 (спортивная площадка)

21. мкрн. Юбилейный 101 (спортивная площадка)

22. ул. Бородина, 57 (пустырь напротив ФГУП «ВНИИФТРИ»)