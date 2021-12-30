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В новогоднюю ночь на сквере Кирова в Иркутске установят рамки металлодетекторов

Для обеспечения безопасности иркутян в новогоднюю ночь в сквере имени Кирова будут усилены меры безопасности: вокруг будут установлены специальные ограждения. А с 21.00 проход на сквер будет осуществляться через рамки металлодетекторов. На площади будут дежурить сотрудники полиции, сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того,  с 23.30 31 декабря до 1.00 1 января ограничат доступ посторонних лиц на мост через ул. Нижняя набережная для обеспечения безопасности при запуске новогоднего фейерверка.

Всего в охране общественного порядка в центральной части города в новогоднюю ночь будет задействовано 64 сотрудника полиции.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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