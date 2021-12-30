Общественный транспорт в Иркутске в новогоднюю ночь будет работать до двух часов ночи

После просмотра праздничных фейерверков, запланированных во всех округах города в новогоднюю ночь, горожане смогут отправиться домой на общественном транспорте, сообщила пресс-служба мэрии.



– Работа муниципальных автобусов, троллейбусов и трамваев на самых востребованных городских маршрутах продлена до двух часов ночи, – рассказал начальник отдела организации пассажирских перевозок комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Петр Плотников.

В ночь на первое января отправятся в рейсы автобусы, перевозящие пассажиров по маршрутам № 6 «Ц. Рынок – пос. Жилкино», № 8 «Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый», № 9 «Ц. Рынок – с. Дубинина», № 28р «Ц. Рынок – Авиазавод», № 32 «Ц. Рынок – м/р Зеленый», № 33 «Ц. Рынок – ст. Батарейная», № 37 «Ц. Рынок – Н.Ленино», № 39 «Ц. Рынок – ст. Горка».

На линии выйдут трамваи № 1 («Ул. Волжская – Студгородок»), № 4 («Ц. Рынок – ул. Братская»), № 5 («м/р Солнечный – ул. Депутатская – Ц. Рынок»), а также троллейбусы № 3 («м/р Солнечный – пр. Марата»), № 4 («ул. Свердлова – Аэропорт»), № 5 («Сквер им. Кирова – М. Конева»), № 7 («ул. Свердлова – м/р Первомайский»), № 8 («ул. Свердлова – м/р Юбилейный»).

– В первый день нового года иркутский транспорт будет работать по расписанию выходного дня. На маршруты регулярных перевозок выйдут 36 автобусов, 25 трамваев и 44 троллейбуса, – отметил Петр Плотников.

Автобусы начнут выходить на линии с 6.15, трамваи – с 7.44, а троллейбусы – с 7.22 часов утра.