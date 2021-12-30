Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков ушел в отставку

Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков 30 декабря покинул свою должность, сообщает Телеинформ со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Глава областного Минздрава ушел в отставку в связи с истечением срока действия контракта, который был с ним заключен до 30 декабря 2021 года.

Предварительно исполнять обязанности министра здравоохранения Приангарья будет первый замминистра Анна Данилова. Впрочем, уточнили в пресс-службе правительства, документ о ее назначении пока не подписан.