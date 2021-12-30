Сергей Александров возглавит Байкальский зимний градостроительный университет

Экс-главный архитектор города Иркутска Сергей Александров возглавит с нового года деятельность научно-образовательно центра «Международный Байкальский зимний градостроительный университет».

– Сохраняя и преумножая традиции проектных сессии Зимнего университета, мы уже начали работу с новой командой над 23-й сессией. Надеюсь, что мой опыт проектной деятельности, работа главным архитектором города Иркутска и преподавательская деятельность в ИРНИТУ окажут плодотворное влияние на дальнейшее развитие Зимнего университета, – сообщил он на своей странице в Facebook.

Международный Байкальский зимний градостроительный университет – уникальное для России мероприятие, которое проводится в Иркутске с 1999 года по инициативе ИРНИТУ, при поддержке правительства Иркутской области, администрации г. Иркутска, проектных институтов, а также российских и зарубежных общественных организаций. Цель проекта – привлечь российских и зарубежных молодых специалистов и экспертов к участию в решении актуальных проблем города, формирования высокой профессиональной и общественной градостроительной культуры, поднятия престижа региона на международном уровне.