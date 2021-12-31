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Киев пока не видит угрозы «агрессии» со стороны России

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Украина на сегодняшний день не видит угрозы полномасштабного вторжения со стороны России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексея Данилова.

– Если говорить о значительном наращивании [российских войск], на которых настаивают некоторые зарубежные СМИ, то еще раз скажу, что мы этого не видим. На сегодняшний день угроз для открытой агрессии со стороны России мы не видим, – подчеркнул он.

Данилов также заявил, что пока нет оснований для введения на Украине чрезвычайного положения. Он назвал ситуацию на границе контролируемой. «Это одна из информационных атак на Украину, когда нас пытаются чем-то запугать», — добавил он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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