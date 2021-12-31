Судебные приставы опечатали входы в ТРЦ «Сильвер Молл» в Иркутске

Судебные приставы 30 декабря опечатали здание торгово-развлекательного центра «Сильвер-Молл» в Иркутске. Это сделано на основании решения Свердловского районного суда г. Иркутска о приостановлении деятельности торгового центра.

– Суд признал виновным собственника здания в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ, нарушении требований пожарной безопасности, – говорится в сообщении.

Судебные приставы опечатали входы в помещение опечатаны. Теперь в течение 30 суток запрещено заезжать на парковку, посещать здание посетителям и работникам, расположенных в нем предприятий и организаций, за исключением лиц, осуществляющих устранение нарушений требований пожарной безопасности.