Рекордный урожай шампиньонов собрали в Иркутской области

На единственной в Приангарье промышленной ферме, расположенной в селе Веденщина Шелеховского района, по итогам 2021 года собрали 250 тонн грибов – рекорд за четырехлетнюю историю предприятия.

Ферма, введенная в эксплуатацию в 2018 году, получила поддержку Корпорации развития Иркутской области, которая в общей сложности вложила в предприятие более 91 миллиона рублей. На запуск первой очереди – 16,7 млн рублей, второй – 75 млн рублей. Благодаря региональным мерам поддержки ферму превратили в высокотехнологичное предприятие, работающее круглогодично: закупили цифровое оборудование, увеличили посевную площадь до двух тысяч квадратных метров и обеспечили бесперебойную поставку свежей продукции на рынок Приангарья и в соседние регионы. Среднемесячный урожай шампиньонов за 3,5 года работы фермы вырос в 2 раза, с 10 тысяч тонн до 20 тысяч тонн.

– Весь наш урожай полностью раскупается. Мы, конечно, опасались, что из-за пандемии продажи грибов упадут. Однако спрос на местные шампиньоны за последний год даже вырос, – отметила исполнительный директор ООО «Байкалэкопродукт» Надежда Дорофеева.