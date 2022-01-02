75 новых автобусов получили школы Иркутской области

Среди них 69 ПАЗов и шесть ГАЗелей. Все они соответствуют современным требованиям безопасности перевозок, оборудованы системами ГЛОНАСС и тахографами.

На 2022 год в государственной программе Иркутской области «Развитие образования» на 2021–2024 годы предусмотрена субсидия семи муниципальным образованиям на приобретение школьных автобусов в размере 46,7 млн рублей

Как сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов, в Приангарье организованную доставку 27,5 тысячи детей к местам обучения осуществляют 388 сельских и городских школ. Сейчас общеобразовательные организации имеют собственный транспорт в количестве 620 единиц.