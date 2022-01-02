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В Иркутске усилили контроль за вывозом мусора

Мэр Иркутска Руслан Болотов потребовал усилить контроль за работой коммунальных служб и управляющих компаний в новогодние праздники. В частности, за вывозом мусора, уборкой внутридворых территорий и дорог.

– Новый год для коммунальщиков – период активной работы. Во время праздников значительно увеличивается объем мусора, который необходимо оперативно вывозить. Коммунальные службы и управляющие компании должны работать в ежедневном режиме, – отметил глава города.

Для того чтобы избежать переполнения контейнерных площадок в период новогодних каникул региональный оператор «РТ-НЭО Иркутск» будет вывозить твердые коммунальные отходы ежедневно. На проблемных контейнерных площадках график вывоза удвоили.

Кроме того, в Иркутске организован контроль за очисткой от снега внутридворовых территорий и дорог.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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