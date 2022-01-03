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Количество новогодних корпоративов увеличилось до допандемийного уровня

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Количество новогодних корпоративов увеличилось до допандемийного уровня, сообщает РБК со ссылкой на представителей event-агентств.

– По сравнению с прошлым годом количество заказов мероприятий на Новый год увеличилось. В прошлом году мероприятия были в основном закрытые из-за запретов, плохой ковидной статистики. У всех известных нам партнеров на всех известных нам площадках сейчас допандемийная загруженность, иногда даже сверхдопандемийная,  – сообщил генеральный директор event-агентства Big Jack Николай Андреев.

Кроме того, он отметил, что многие компании закладывают на новогодние мероприятия двойные бюджеты. Представители некоторых сфер, в частности медицины, продаж, онлайн-ретейла, за время эпидемии увеличили заработки. И поскольку в 2020-м новогодних торжеств у них могло не быть, в этом году они празднуют «с двойным драйвом».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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