Количество новогодних корпоративов увеличилось до допандемийного уровня, сообщает РБК со ссылкой на представителей event-агентств.



– По сравнению с прошлым годом количество заказов мероприятий на Новый год увеличилось. В прошлом году мероприятия были в основном закрытые из-за запретов, плохой ковидной статистики. У всех известных нам партнеров на всех известных нам площадках сейчас допандемийная загруженность, иногда даже сверхдопандемийная, – сообщил генеральный директор event-агентства Big Jack Николай Андреев.



Кроме того, он отметил, что многие компании закладывают на новогодние мероприятия двойные бюджеты. Представители некоторых сфер, в частности медицины, продаж, онлайн-ретейла, за время эпидемии увеличили заработки. И поскольку в 2020-м новогодних торжеств у них могло не быть, в этом году они празднуют «с двойным драйвом».