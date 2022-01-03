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Газпром, Тинькофф и Самолёт: инвесторы назвали акции 2021 года

Акцией года инвесторы назвали бумаги Газпрома, сообщает БКС Мир Инвестиции.  По мнению инвесторов, это  была самая заметная и яркая бумага на фондовом рынке за прошедший год. Эксперты подчеркивают, что неформальная  номинация прямо не связана с динамикой цены бумаги, дивидендами или другими финансовыми показателями. 

– Бумаги Газпрома в 2021 г. были почти всегда на слуху. На протяжении года росли цены на газ в Европе из-за восстановления экономики региона, тренда на использование более экологичной энергии и погодных условий. Кроме того, Газпром часто фигурировал в СМИ из-за Северного потока–2 и связанными с ним санкциями и сложностями, – говорится в сообщении.

Вполне возможно, что Газпром будет яркой фишкой и в 2022 г., теперь уже благодаря ожидаемым крупным дивидендам. По предварительным оценкам, дивиденды могут достичь 45–55 руб. на акцию, что соответствует 13–14,5% дивидендной доходности.

На втором месте неформального рейтинга акции банка Тинькофф (TCS Group), которые в уходящем году были одними из самых быстрорастущих на российском рынке, их цена выросла на 140%, а на пике рост превышал 240%. В конце года крупнейший акционер группы Олег Тиньков заявил, что капитализация TCS Group в скором времени может вырасти до $80 млрд, а через 10 лет — до $1 трлн. Сейчас рыночная стоимость группы — $16,2 млрд.

Замыкает тройку ГК Самолет. Акции  девелопера в 2021 г. стали абсолютным лидером российского рынка по росту, прибавив к текущему моменту почти 400%. В котировки девелопера закладываются амбициозные планы по росту и развитию компании в ближайшие годы. В июле 2021 г. гендиректор девелопера Антон Елистратов отмечал, что у компании есть задача выйти на оценку выше 400 млрд руб. Сейчас капитализация Самолета — 294,4 млрд руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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