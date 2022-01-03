Эпидемиологическая ситуация c COVID-19 в Приангарье стабилизируется

Четвёртая волна коронавируса в Приангарье пошла на спад. После роста заболеваемости в конце ноября-начале декабря эпидситуация постепенно стабилизируется. Суточное количество случаев COVID-19 снижается: так 2 января выявлено 390, 1 января – 440, 31 декабря – 450, 30 декабря –463, 29 декабря –478.

По данным оперштаба на 2 января,общее число больных с начала пандемии – 157 841. Госпитализировано – 2 273 (+7), выздоровело – 140 920 (+1829), умерло – 7 125 (+16), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний – 587 (+2).

При этом российские власти заявили, что ждут роста заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников.