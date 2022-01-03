Прогноз на 2022 года: что будет с рублем, долларом и нефтью

Эксперты дают экономический прогноз на 2022 год и отвечают на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция и как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке.

1. Каким будет ВВП по итогам года?

2. Курс рубля к доллару в конце года.

3. Цена нефти к концу года.

4. Инфляция по итогам года.

«Рубль подешевеет к концу года до 82 руб./$»

Евгений Надоршин, главный экономист «ПФ Капитал»:

1. Темпы роста ВВП резко замедлятся и составят скромные 1,5%, поскольку повышение ставок ЦБ РФ и ухудшение внешнеторговой конъюнктуры ускорят охлаждение потребительского спроса, который являлся основным драйвером роста в прошедшем году.

2. Рубль будет дешеветь, и курс к концу года составит 82 руб./$. На это повлияют такие факторы, как сохранение бюджетного правила и ухудшение внешнеторговой конъюнктуры для российского экспорта. При всех нынешних проблемах зеленой энергетики она остается вполне прибыльной, а значит, реально будет все сильнее конкурировать с традиционными энергоносителями. Например, Европа продолжает гнуть свою линию, готова дороже платить за альтернативные источники и уже достаточно спокойно переживает очередную волну всплеска цен на газ.

3. Резкие всплески и падения все-таки возможны в течение года, но среднегодовая цена нефти составит около $45 за баррель марки Brent. Во-первых, ОПЕК+ плавно выйдет на уровни добычи, которые были до соглашения. Во-вторых, неуходящий коронавирус и энергопереход на более экологически чистые источники, который идет быстрыми темпами, приведут к ухудшению конъюнктуры не только на нефтяном, а в целом на сырьевых рынках. В-третьих, к этому, вероятно, добавятся сворачивание мер поддержки со стороны крупнейших ЦБ и переход к повышению ставок в рамках денежно-кредитной политики в первую очередь ФРС и даже ЕЦБ.

4. Несмотря на удешевление рубля, инфляция составит около 3% и будет ниже официального ориентира. Наибольший риск для такого прогноза содержит реализация президентских и иных обещаний о выплатах и усилении социального аспекта. Рост расходов на национальные проекты, на мой взгляд, не настолько принципиален, чтобы оказать такое существенное влияние на инфляцию.

«Наш прогноз по курсу рубля на конец года – 67 руб./$»

Ярослав Лисоволик, глава SberCIB Investment Research:

1. Рост ВВП мы ожидаем на 2,8%. В прошедшем году темпы роста ВВП достигли 4,4%. Таким образом, уже к середине 2021 года экономика полностью компенсировала спад 2020 года, который составил 3%. Более того, в части потребления товаров уровень уже превысил предковидный. Те мощности, которые оказались незадействованными в 2020 году на фоне локдауна, уже полностью используются в настоящий момент. Инфляция начала ускоряться, и это говорит о том, что экономика работает на пределе возможностей. Дальнейший рост возможен только на фоне инвестиций, которые будут повышать потенциальный выпуск страны.

2. Наш прогноз по курсу рубля на конец года – 67 руб./$. В течение прошедших 12 месяцев российская валюта укреплялась, за исключением периодов усиления геополитической напряженности, в том числе в ноябре–декабре. Тем не менее мы ожидаем, что влияние именно этого внешнего фактора снизится уже в первом квартале 2022 года, когда намечены переговоры России, США и НАТО. Это приведет к снижению геополитической премии в рубле и его укреплению. Но это не единственные источники поддержки. Власти планируют инвестировать из ФНБ до 2,5 трлн руб. (в том числе и в валюте), и для их обеспечения ЦБ будет необходимо конвертировать валютные сбережения ФНБ. Таким образом, Центробанку придется сокращать покупки валюты в рамках бюджетного правила. В результате уже в первом квартале 2022 года возможно укрепление до 72 руб./$. Другой источник поддержки – высокие цены на газ.

3. В базовом сценарии мы ожидаем, что Brent будет торговаться в диапазоне $70–80 за баррель, а в четвертом квартале 2022 года средняя цена может опуститься до $70 за баррель. При этом соглашение ОПЕК+ добавит нефти стабильности – эти страны будут готовы оперативно противостоять любому откату рынка. Если в последние полтора года рынок находился в состоянии постоянного превышения спроса над предложением, то в наступившем году он, вероятно, перейдет в более сбалансированное положение. Тем не менее в начале 2022 года цены на нефть марки Brent могут показать слабую динамику на фоне традиционно низкого спроса и высвобождения рядом стран стратегических резервов. Второе полугодие будет сезонно более сильным. Кроме того, позитивно на цены на нефть повлияет необходимость восполнения стратегических резервов, для чего сырье будет приобретаться на коммерческом рынке. Но это позитивное влияние может быть нивелировано повышением ставки ФРС США и возможным ослаблением санкций против Ирана.

4. Судя по динамике цен в четвертом квартале ушедшего года, есть риски того, что по итогам 2022 года в целом инфляция превысит 5%. А для 2021 года итоговое значение составит около 8,2–8,3%. Одним из важных инфляционных факторов был перегрев на рынке кредитования населения. Это стимулировало спрос на непищевые товары (особенно на автомобили) и привело к разгону инфляции в данном сегменте. Мы полагаем, что ужесточение денежно-кредитной политики притормозит инфляцию, движимую спросом, и во втором полугодии 2022 года она вернется к целевым значениям. Однако многое будет зависеть от глобальной инфляции, которая сильно влияет на российскую инфляцию в пищевом сегменте. Здесь многое будет зависеть от урожая 2022 года.

«Инфляция в 2022 замедлится до 7–7,5%»

Евгений Коган, инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ:

1. Рост ВВП в 2022 году будет значительно ниже, чем в предыдущем, – не более чем на 2,5%. Причины этому – эффект высокой базы и окончание сногсшибательного ралли по ценам на газ, металлы, другой экспорт. Позитивный момент в том, что в 2022 году Россия начнет вкладываться в инфраструктурные проекты. У них первоначальная оценка была примерно 1,8–2%, но вложения могут добавить еще 0,5–0,7% от ВВП.

2. В первом квартале, если ситуация в геополитике и на мировых финансовых рынках будет стабильной, курс рубля должен быть где-то на уровне 71–73 руб./$. Учитывая высокую турбулентность на мировых рынках, не исключаю движения в диапазоне 71–78 руб./$. По году будет примерно то же самое: если не будет проблем в геополитике, то предполагаемый диапазон 69–74 руб./$, если будет сильно штормить – от 70 до 79 руб./$.

3. С одной стороны, цены на нефть будут весьма волатильными. Особенно в первом квартале, когда будет чувствоваться продажа стратегических резервов. С другой – я пока не вижу достаточно оснований для перелома растущего тренда. Поэтому пусть и не без приключений, но цены будут двигаться в сторону $100 за баррель и выше.

4. Инфляция немного замедлится и не превысит 7,5%. Во-первых, ликвидность и подъем ставок в РФ начнут давить на спрос, поэтому произойдет некое съеживание экономической активности. Во-вторых, в мире инфляцию начнут брать под контроль. Но не стоит забывать, что растут цены на продовольствие, а их динамика Банку России не очень подвластна. Сочетание этих факторов, скорее всего, приведет к тому, что годовая инфляция будет ниже, чем 7–7,5%.

Группа «Прямая речь»